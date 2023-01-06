Рождественский сочельник 6 января и что нельзя делать
Христиане отмечают в канун Рождества Сочельник.
В пятницу, 6 января, православные христиане празднуют Рождественский сочельник. В народном календаре - Сочевник или "коляды". С вечера 6 января начинается празднование Рождества Христова.
Именины отмечают носители имен: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.
Какой церковный праздник 6 января
В канун Рождества с вечера начинается Рождественский сочельник. Значение святой ночи появления на свет Христа настолько велико, что ход новой истории человечество ведет именно от Рождества Христова.
Сочельник - заключительный день Рождественского поста. С появлением на небе первой звезды, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, люди начинают праздновать.
На Руси в канун Рождества было принято обязательно класть на стол пучок свежего сена - в память о яслях, в которых родился Христос. На стол накрывали двенадцать блюд - по числу апостолов. Блюда при этом постные.
Традиции и обычаи 6 января
Название праздника походит от особого блюда из пшеницы, орехов и меда - сочива. Также ее называют кутья. Блюдо родилось в память о Данииле и трех отроках, которые "питались от семян земных, чтобы не оскверниться от языческой трапезы". Однако к ужину приступали только с восходом первой звезды.
К вечеру за столом собиралась семья, начиналась "вечеря". На Руси было принято колядовать. Парни и девушки ходили по домам, распевали песни-коляды и выпрашивали у хозяев угощение и деньги.
В народе верили, что если пойти в баню на Сочельник, то прибавится здоровья.
- Не стоит уходить из дома, чтобы животные по весне не плутали по лесам.
- Если на святой вечер ткать - несчастью угождать.
- Звезды в небе - к большому урожаю черники.
- Если иней - к урожаю хлеба.
Что нельзя делать 6 января
- Нельзя отказывать в гостях. Иначе если не открыть свои двери путнику, то можно быть несчастным весь год.
- Не стоит одевать темную одежду.
- Не следует сквернословить, ругаться и ссориться.
- Нельзя гадать, так как в канун Рождества - особый грех для верующего.
- Не стоит заниматься домашними делами. Единственное исключение - приготовление праздничных блюд.