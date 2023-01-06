Рождественский сочельник 6 января и что нельзя делать

Христиане отмечают в канун Рождества Сочельник.

Автор: Шапарь Анастасия

В пятницу, 6 января, православные христиане празднуют Рождественский сочельник. В народном календаре - Сочевник или "коляды". С вечера 6 января начинается празднование Рождества Христова.

Именины отмечают носители имен: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.

Какой церковный праздник 6 января

В канун Рождества с вечера начинается Рождественский сочельник. Значение святой ночи появления на свет Христа настолько велико, что ход новой истории человечество ведет именно от Рождества Христова.

Сочельник - заключительный день Рождественского поста. С появлением на небе первой звезды, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, люди начинают праздновать.

На Руси в канун Рождества было принято обязательно класть на стол пучок свежего сена - в память о яслях, в которых родился Христос. На стол накрывали двенадцать блюд - по числу апостолов. Блюда при этом постные.

Традиции и обычаи 6 января

Название праздника походит от особого блюда из пшеницы, орехов и меда - сочива. Также ее называют кутья. Блюдо родилось в память о Данииле и трех отроках, которые "питались от семян земных, чтобы не оскверниться от языческой трапезы". Однако к ужину приступали только с восходом первой звезды.

К вечеру за столом собиралась семья, начиналась "вечеря". На Руси было принято колядовать. Парни и девушки ходили по домам, распевали песни-коляды и выпрашивали у хозяев угощение и деньги.

В народе верили, что если пойти в баню на Сочельник, то прибавится здоровья.

Не стоит уходить из дома, чтобы животные по весне не плутали по лесам.

Если на святой вечер ткать - несчастью угождать.

Звезды в небе - к большому урожаю черники.

Если иней - к урожаю хлеба.

Что нельзя делать 6 января