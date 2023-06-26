АфишаАфиша
Русский Українська

Даша Квиткова резко ответила на слухи о том, что изменяла Никите Добрынину

Блогер Богдан Беспалов заявил, что Квиткова крутила с известным продюсером

Автор: Коваленко Наталья
Даша Квиткова резко ответила на слухи о том, что изменяла Никите Добрынину
Даша Квиткова резко ответила на слухи о том, что изменяла Никите Добрынину Фото: instagram.com/kvittkova

Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова прокомментировала заявление блогера Богдана Беспалова о том, что якобы она крутила роман с известным продюсером, пока была замужем за ведущим Никитой Добрыниным. Беспалов на своем YouTube-канале утверждает, что Квиткова была инициатором развода, поскольку Даша хотела отношений с Женей Таллером. Добрынин же был против расставания и хотел спасти семью.

Читай также: «Ее не спасти»: Экс-жена Остапчука готовится к операции по удалению почки

В Инстаграм-сторис Квиткова назвала инсайдерскую инфу Беспалова "херней, высосаной из воздуха". Девушка написала, что никогда не изменяла отцу своего сына Льва. Она добавила, что у нее не было отношений с Таллером. Также она официально опровергла слухи о романе с блогером Игорем Лаченковым.

"Значит так: 1. я не изменяла в браке. 2. Я не состою и не состояла в отношениях ни с Игорем, ни с Женей. 3. Херня высосана из воздуха", — резко ответила знаменитость.

Даша Квиткова резко ответила на слухи о том, что изменяла Никите Добрынину Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова резко ответила на слухи о том, что изменяла Никите Добрынину Фото: instagram.com/kvittkova

Ранее мы писали, что Виталий Козловский показал, как изменился его имидж после учений в Нацгвардии.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Никита Добрынин, Дарья Квиткова

Статьи по теме

"Смотреть больно": Квиткова легла в лужу в брендовом белом наряде
"Смотреть больно": Квиткова легла в лужу в брендовом белом наряде
Даша Квиткова объявила об официальном разводе с Никитой Добрыниным
Даша Квиткова объявила об официальном разводе с Никитой Добрыниным
Даша Квиткова устроила фотосессию возле дома Кэрри Брэдшоу
Даша Квиткова устроила фотосессию возле дома Кэрри Брэдшоу
"Никита где-то плачет": Квиткова показалась в коралловом купальнике на пляже Майами
"Никита где-то плачет": Квиткова показалась в коралловом купальнике на пляже Майами
Гороскоп на 28 июня 2023 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 28 июня 2023 года для всех знаков зодиака
Орбакайте показала улыбчивую экскурсию по Венеции с мужем и детьми
Орбакайте показала улыбчивую экскурсию по Венеции с мужем и детьми

Личность дня

Королева костюмов: Ева Лонгория в элегантном образе посетила показ Jacquemus

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK