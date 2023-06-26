Блогер Богдан Беспалов заявил, что Квиткова крутила с известным продюсером

Автор: Коваленко Наталья

Даша Квиткова резко ответила на слухи о том, что изменяла Никите Добрынину Фото: instagram.com/kvittkova

Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова прокомментировала заявление блогера Богдана Беспалова о том, что якобы она крутила роман с известным продюсером, пока была замужем за ведущим Никитой Добрыниным. Беспалов на своем YouTube-канале утверждает, что Квиткова была инициатором развода, поскольку Даша хотела отношений с Женей Таллером. Добрынин же был против расставания и хотел спасти семью.

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В Инстаграм-сторис Квиткова назвала инсайдерскую инфу Беспалова "херней, высосаной из воздуха". Девушка написала, что никогда не изменяла отцу своего сына Льва. Она добавила, что у нее не было отношений с Таллером. Также она официально опровергла слухи о романе с блогером Игорем Лаченковым.

"Значит так: 1. я не изменяла в браке. 2. Я не состою и не состояла в отношениях ни с Игорем, ни с Женей. 3. Херня высосана из воздуха", — резко ответила знаменитость.

Даша Квиткова резко ответила на слухи о том, что изменяла Никите Добрынину Фото: instagram.com/kvittkova

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