«Ее не спасти»: Экс-жена Остапчука готовится к операции по удалению почки

Врачи из Австрии подтвердили диагноз Кристины Горняк

Автор: Коваленко Наталья

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк в начале июня сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Знаменитость призналась, что украинские медики поставили ей диагноз гидронефроз четвертой степени, атрофия лоханок левой почки, и заявили, что орган нужно удалить.

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Позже Кристина обратилась в австрийскую клинику, где ей пообещали, что смогут спасти почку, если новое обследование покажет, что орган работает хотя бы на 30%. Но 26 июня Горняк объявила в Инстаграм, что без хирургического вмешательства все же не обойтись.

«Врач в Австрии подтвердил мой диагноз — гидронефроз, но сказал, что моя левая почка не работает от слова вовсе! И к сожалению, спасти ее он не сможет, к сожалению. Плакала ли я? Уже нет! Потому что я уже с этим мнением живу больше месяца. И я приняла это! Я ведь изменить эту ситуацию не могу!», — поделилась она.

Кристина добавила, что ее правая почка в идеальном состоянии, поэтому после операции она сможет продолжит полноценную жизнь. Также она сказала, что хочет стать примером для тех, у кого опускаются руки в подобных ситуациях.

«Врач сказал, что моя правая почка работает на все 100% и выполняет все то, что нужно мне для счастливой и здоровой жизни! Что я могу есть, как ела, могу пить, как пила, я могу все! Поэтому я должна поблагодарить за это Бога и идти дальше улыбаясь, как я это делаю! Да, впереди меня ждет операция по удалению почки, но что делать, надо, то надо! Вот такие вот моменты в жизни случаются у меня! И если я своим примером, как не опустить руки в такие не простые моменты жизни, могу вас мотивировать, то я очень счастлива!», — написала Горняк.

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