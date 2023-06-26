У Златы Огневич появился новый преследователь — первые подробности

Что известно об очередном навязчивом поклоннике певицы

Автор: Коваленко Наталья

Украинская исполнительница Злата Огневич пожаловалась подписчикам в Инстаграм, что у нее появился очередной преследователь. В разделе сторис 37-летняя участница второго сезона «Холостячки» сообщила, что какой-то мужчина регулярно приходит к ее дому со цветами и навязчиво просит о встрече. Об этом Злате рассказала консьержка. Сама же певица лишь один раз сталкивалась с назойливым поклонником.

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«Появился новый преследователь. Он навязчиво приходит в мой дом, просит о встрече, приносит цветы. Об этом мне сообщила консьержка из моего дома. А ранее я сама с ним столкнулась возле моего дома. Он не агресивный поэтому есть надежда, что услышит», — написала Огневич. В коротком видеобращении она добавила: «Мне это все неприятно. Но я надеюсь, потому что он не так агрессивен, я смогу ему объяснить, что этого делать не стоит».

Напомним, что на предыдущего преследователя Златы Вадима Лебедя полиция открыла уголовное производство по статье об угрозе убийством, но судья даже не стала рассматривать дело.

У Златы Огневич появился новый преследователь Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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