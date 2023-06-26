Звезда «Шерлока» Аманда Аббингтон впервые вывела детей на красную дорожку

Исполнительница роли Мэри Ватсон посетила премьеру новой части франшизы «Миссия невыполнима»

Автор: Коваленко Наталья

Британская актриса Аманда Аббингтон, наиболее известная украинским зрителям по роли Мэри Ватсон в сериале «Шерлок» впервые вышла на красную дорожку со своими двумя детьми. 49-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» в лондонском кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square с 18-летним Джо и 14-летней Грейс.

Читай также: Николь Кидман чувственным фото поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Сын Аманды пришел в синем костюме с бежевым галстуком и в дерзких очках-рейбенах, а дочь выбрала для мероприятия юбку слип и укороченный белый топ. Сама же актриса надела черное платье, туфли с огромными серебристыми застежками и коричнево-белый клатч с черной надписью.

Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом Getty Images

Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом Getty Images

Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом Getty Images

Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом Getty Images

Напомним, что отцом Джона и Грейс является Мартин Фримен, который в «Шерлоке» исполнил роль Джона Ватсона. Фримен и Аббингтон состояли в гражданском браке в 2000-2016 годах.

Мартин Фримен и Аманда Аббингтон Getty Images

Ранее мы писали, что Даниэль Салем объявил о разводе с женой Марией после 17 лет брака.