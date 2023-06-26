Звезда «Шерлока» Аманда Аббингтон впервые вывела детей на красную дорожку
Исполнительница роли Мэри Ватсон посетила премьеру новой части франшизы «Миссия невыполнима»
Звезда «Шерлока» Аманда Аббингтон впервые вывела детей на красную дорожку
Getty Images
Британская актриса Аманда Аббингтон, наиболее известная украинским зрителям по роли Мэри Ватсон в сериале «Шерлок» впервые вышла на красную дорожку со своими двумя детьми. 49-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» в лондонском кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square с 18-летним Джо и 14-летней Грейс.
Читай также: Николь Кидман чувственным фото поздравила мужа с годовщиной свадьбыСын Аманды пришел в синем костюме с бежевым галстуком и в дерзких очках-рейбенах, а дочь выбрала для мероприятия юбку слип и укороченный белый топ. Сама же актриса надела черное платье, туфли с огромными серебристыми застежками и коричнево-белый клатч с черной надписью.
Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом
Getty Images
Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом
Getty Images
Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом
Getty Images
Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом
Getty Images
Напомним, что отцом Джона и Грейс является Мартин Фримен, который в «Шерлоке» исполнил роль Джона Ватсона. Фримен и Аббингтон состояли в гражданском браке в 2000-2016 годах.
Мартин Фримен и Аманда Аббингтон
Getty Images
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