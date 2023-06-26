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Звезда «Шерлока» Аманда Аббингтон впервые вывела детей на красную дорожку

Исполнительница роли Мэри Ватсон посетила премьеру новой части франшизы «Миссия невыполнима»

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Шерлока» Аманда Аббингтон впервые вывела детей на красную дорожку
Звезда «Шерлока» Аманда Аббингтон впервые вывела детей на красную дорожку
Getty Images

Британская актриса Аманда Аббингтон, наиболее известная украинским зрителям по роли Мэри Ватсон в сериале «Шерлок» впервые вышла на красную дорожку со своими двумя детьми. 49-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» в лондонском кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square с 18-летним Джо и 14-летней Грейс.

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Сын Аманды пришел в синем костюме с бежевым галстуком и в дерзких очках-рейбенах, а дочь выбрала для мероприятия юбку слип и укороченный белый топ. Сама же актриса надела черное платье, туфли с огромными серебристыми застежками и коричнево-белый клатч с черной надписью.

Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом
Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом
Getty Images

Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом
Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом
Getty Images

Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом
Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом
Getty Images

Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом
Аманда Аббингтон с детьми от отношений с Мартином Фрименом
Getty Images

Напомним, что отцом Джона и Грейс является Мартин Фримен, который в «Шерлоке» исполнил роль Джона Ватсона. Фримен и Аббингтон состояли в гражданском браке в 2000-2016 годах.

Мартин Фримен и Аманда Аббингтон
Мартин Фримен и Аманда Аббингтон
Getty Images

Ранее мы писали, что Даниэль Салем объявил о разводе с женой Марией после 17 лет брака.

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Теги:
Шерлок, Мартин Фримен, Миссия Невыполнима 7, дети звезд, Аманда Аббингтон

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