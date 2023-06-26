Николь Кидман чувственным фото поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Голливудская кинозвезда уже 17 лет замужем за певцом Китом Урбаном

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса Николь Кидман и австралийский кантри-исполнитель Кит Урбан 25 июня отпраздновали годовщину свадьбы. По случаю 17-летия супружеской жизни звезда «Мулен Руж!» и «Большой маленькой лжи» поделилась романтическим снимком с мужем, сделанным перед церемонией вручения премии «Оскар» в марте этого года.

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На архивном фото 56-летняя Кидман в черном асимметричном платье с блестками и цветами нежно касалась лица 55-летнего Урбана в то время, как он держал ее за талию.

«С годовщиной, любовь моя», — лаконично подписала черно-белый кадр Николь.

Напомним, что пара сыграла свадьбу в 2006 году в Мемориальной часовне кардинала Черретти на территории колледжа Святого Патрика в Мэнли, Сидней. У них есть двое общих дочерей —Сандей Роуз (15 лет) и Фейт Маргарет (12 лет).

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