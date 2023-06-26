Певица 5 лет занималась выпуском нижнего белья Savage X Fenty

Автор: Коваленко Наталья

Беременная Рианна ушла с поста гендиректора собственного бренда: кто ее заменит

Всемирно известная исполнительница Рианна, которая сейчас беременна вторым ребенком, рассказала изданию Vogue Business, что уходит с поста генерального директора Savage X Fenty.

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Сообщается, что артистка по-прежнему будет исполнительным директором бренда нижнего белья, которым она владеет совместно с LVMH. А Хиллари Супер, бывший генеральный директор компании по производству одежды, косметики и товаров для дома Anthropologie Group, с 26 июня займет пост гендиректора.

«Было прекрасно видеть, как наше видение Savage X Fenty оказало такое невероятное влияние на отрасль за последние пять лет. Для нас это только начало, и мы собираемся продолжать расширяться таким образом, чтобы всегда быть на связи с потребителем. Я так благодарна и рада приветствовать Хиллари Супер в качестве нашего нового генерального директора. Она сильный лидер и нацелена на то, чтобы вывести бизнес на еще более высокий уровень», — сказала Рианна.

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