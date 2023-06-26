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52-летний Джон Хэмм впервые женился: фото и видео со свадьбы

Женой звезды «Топ Гана: Мэверика» стала актриса Анна Оцеола

Автор: Коваленко Наталья
52-летний Джон Хэмм впервые женился: фото и видео со свадьбы
52-летний Джон Хэмм впервые женился: фото и видео со свадьбы
Getty Images

Американские актеры Джон Хэмм и Анна Оцеола сыграли свадьбу спустя четыре месяца после первых слухов об их помлвке. Как сообщает издание Page Six, 52-летний исполнитель роли вице-адмирала Сиклейна в фильме «Топ Ган: Мэверик» женился на 35-летней коллеге по сериалу «Безумцы» в субботу, 24 июня, после двух лет отношений.

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Церемония состоялась в каньоне Андерсон в Биг-Суре, Калифорния, где они снимали финал сериала в 2015 году. Свадебные клятвы влюбленные произнесли на фоне моря и заката. Невеста была в белом платье без бретелек с глубоким вырезом на декольте и разрезом на бедре. Свой образ Анна дополнила изящным ожерельем и браслетом. А Джон выглядел элегантно в классическом черном смокинге.После фотосессии и церемонии Оцеола переоделась в темно-синее платье.

Среди звездных гостей на свадьбе Хэмма и его возлюбленной были Джон Слэттери, Пол Радд, Ларри Дэвид, Тина Фей, Брук Шилдс и Билли Крудап. В Сети уже появились первые кадры с торжества.

Напомним, что это первый брак для Джона Хэмма. Ранее он 18 лет состоял в отношениях с актрисой и сценаристкой Дженнифер Уэстфелд, однако до свадьбы дело не дойшло. 

Ранее мы писали, что Даниэль Салем объявил о разводе с женой Марией после 17 лет брака.

 

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Теги:
Джон Хэмм, шоу-бизнес, свадьбы звезд

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