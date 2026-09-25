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Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая впервые показала фото со свадьбы

Модель вышла замуж за участника «Голоса страны-13» Гидаята Сеидова

Автор: Коваленко Наталья
Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая впервые показала фото со свадьбы
Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая впервые показала фото со свадьбы instagram.com/kateryna_lozovytska

Победительница 12-го сезона романтического проекта «Холостяк» Екатерина Лозовицкая официально подтвердила новость о своей свадьбе, опубликовав первые фото с церемонии.

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Модель в новой публикации в инстаграме показала, как 23 сентября выходила замуж за певца азербайджанского происхождения и участника 13-го сезона «Голоса страны» Гидаята Сеидова (Geed).

На снимках запечатлены моменты, где Екатерина идет к алтарю в кружевном платье и где они с Гидаятом обмениваются свадебными клятвами. Также в кадр попал первый танец молодоженов.

«Навсегда семья», — подписала фото Лозовицкая, добавив эмодзи в виде красного сердца.

Стоит отметить, что влюбленные узаконили отношения всего через месяц после объявления о помолвке. А об их романе стало известно только в начале августа.

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

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Теги:
шоу-бизнес, свадьбы звезд, Екатерина Лозовицкая

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