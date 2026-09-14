"Будет ли хорошим отцом": Гросу оценила своего мужа, которого скрывает

Алина Гросу рассказала о благоверном и о том, будет ли заводить дочь.

Алина Гросу поделилась подробностями семейной жизни и рассказала, каким отцом является ее супруг.

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Певица уже долгое время состоит в браке, а весной этого года впервые стала матерью. Сейчас она наслаждается материнством и воспитывает первенца вместе с мужем.

instagram alina_grosu

Гросу отметила, что любимый отлично справляется с ролью отца. Певица добавила, что, выбирая спутника жизни, сознательно обращала внимание на то, сможет ли он в будущем быть хорошим отцом для ее детей. По словам артистки, в этом вопросе она не ошиблась:

"Мне кажется, я вообще выбирала себе мужа по принципу, будет ли он хорошим отцом. Поэтому я выбрала себе просто идеального отца для своего ребенка".

Также Алина ответила на вопрос о дальнейшем расширении семьи. Певица не скрывает, что хотела родить дочь. В то же время она в шутку предположила, что семейная статистика может сыграть не в ее пользу.

Артистка объяснила, что среди ее ближайших родственников преобладают мальчики, в нескольких семьях их по три. Поэтому Гросу предполагает, что даже после нескольких попыток стать родительницей дочери ее ждут сыновья.

instagram alina_grosu

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Личность супруга певица и дальше не раскрывает. Почитатели давно предполагают, что ее избранником является российский актер Роман Полянский. Отношения пары начались еще до полномасштабной войны. Сама Гросу эти слухи не подтверждает и не опровергает.