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Козловский умилил видео, в котором сводил 2,5-летнего сына к себе на работу

Виталий Козловский показал общение с потомком перед своим выступлением.

Автор: Дмитрий Сыч
Козловский умилил видео, в котором сводил 2,5-летнего сына к себе на работу
Козловский стал отцом в 39 лет
instagram vkozlovsky_music

Сын Виталия Козловского – 2,5-летний Оскар – активно интересуется творчеством своего публичного отца. Мальчик поддержал артиста во время подготовки к выступлению.

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Милое видео с сыном певец опубликовал в инстаграме. На кадрах Оскар вместе с родителем находится за кулисами и помогает ему перед выходом на сцену.

Малыш "проверил" музыкальное оборудование, поиграл на гитаре и потанцевал. Еще Оскар ответил, какую песню отца больше всего желает услышать. Это была "Краса та разлука". Во время подготовки ребенок также поддержал родственника криком "Браво!".

Козловский отметил в комментарии к посту, что его сын является для него главным мотиватором и источником вдохновения.

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Жена артиста Юлия Бакуменко тоже отреагировала на видео. Она растрогалась поведением сына и написала, что Оскар очень хочет походить на своего отца.

К слову, недавно мальчик начал посещать детский сад.

Тем временем 41-летний Виталий Козловский говорит, что хотел бы снова стать отцом.

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Теги:
видео, певец, Виталий Козловский, шоу-бизнес, дети знаменитостей, дети звезд, родственники звезд

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