Тина Кароль получила право участвовать в голосовании музыкальной премии «Грэмми»

Украинская певица присоединилась к Национальной академии искусства и науки звукозаписи в США

Автор: Коваленко Наталья

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Украинская исполнительница Тина Кароль стала новым членом Национальной академии искусства и науки звукозаписи, которая ежегодно выбирает победителей самой престижной музыкальной премии в мире «Грэмми».

О новом достижении 38-летняя артистка рассказала на своей странице в Инстаграм. По словам Кароль, она также получила право голоса на «Грэмми».

«Для меня большая честь и благодарность за то, что меня приняли в музыкальную семью Recording Academy #GRAMMY в качестве члена с правом голоса», — написала Тина.

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На странице Академии сообщается, что приглашения получили 3700 музыкантов со всего мира. Все желающие должны были предоставить два рекомендательных письма. После их подачи кандидаты заполняли профиль карьеры об их вкладе в музыкальное сообщество, страсти к искусству, приверженности поддержанию музыкального совершенства и их желании влиять на прогрессивные изменения в музыкальной индустрии.

Отметим, что два года назад членом Национальной академии искусства и науки звукозаписи стала украинская скрипачка Ассия Ахат. Возможно, она и была одной из тех, что предоставил Кароль рекомендательное письмо.

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