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Екатерина Репяхова увеличила губы: как сейчас выглядит молодая жена Виктора Павлика

Блогерша показала фото до и после процедуры

Автор: Коваленко Наталья
Екатерина Репяхова увеличила губы: как сейчас выглядит молодая жена Виктора Павлика
Екатерина Репяхова увеличила губы: как сейчас выглядит молодая жена Виктора Павлика Фото: instagram.com/repyahovakate

Концертный директор, блогерша и предпринимательница Екатерина Репяхова спустя несколько месяцев после пластики носа и подбородка решила изменить себе еще и форму губ.

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис 29-летняя жена певца Виктора Павлика заявила, что хочет исправить асимметрию и сняла на видео, как косметолог делает ей иньекции под местной анестезией.

После процедуры Репяхова продемострировала своим подписчикам изменения во внешности. Девушка выложила коллаж с фото до и после увеличения губ.

Екатерина Репяхова увеличила губы Фото: instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова увеличила губы Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова увеличила губы Фото: instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова увеличила губы Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова увеличила губы Фото: instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова увеличила губы Фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что экс-участница «НеАнгелов» Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны.

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Теги:
Виктор Павлик, шоу-бизнес, Екатерина Репяхова, пластика

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