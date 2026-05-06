Какой церковный праздник 7 мая 2026 года и что нельзя делать

Церковь почитает святого Нила Мироточивого и мученика Акакия.

Автор: Мельник Анна
Преподобный Нил Мироточивый
В четверг, 7 мая, православные христиане чтят память святого Нила Мироточивого и мученика Акакия. Их вспоминают 7 мая по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 20 мая. 

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан.

Какой церковный праздник 7 мая

Мученик Акакий жил в III веке и был военачальником над сотней солдат во время правления царя Максимилиана. Тогда люди исповедовали язычество, а когда Акакий отказался это делать, то говорил, что верует в Иисуса Христа.

За отказ Акакия долго пытали и подвергали мучениям, а после отсекли голову.

Святой Нил родился в Греции, был из богатой и знатной семьи. Мужчина рано стал сиротой, поэтому воспитывался своим дядей, иеромонахом Макарием. Когда Нилу исполнилось 18, то он был пострижен в монахи, а чуть позже стал иеромонахом.

Вместе с дядей святой удалился на Афонскую гору, где возвел келью и церковь. После смерти дяди Нил нашел еще более безлюдное место и там во впадине пещеры освятил престол Сретения Господня. Всю свою жизнь святой терпел все невзгоды, а затем мирно отошел к Богу.

Традиции и обычаи 7 мая

В этот день принято купать лошадей. Также люди наблюдали за природой и ласточками, чтобы определить погоду.

  • Если вечером радуга - к теплой погоде.
  • Если радуга утром - к дождливой погоде.
  • Если пасмурно - к теплому сентябрю.
  • Если ночью красная луна - к дождю.

Что нельзя делать 7 мая

  • Не нужно пользоваться острыми предметами.
  • Не стоит лицемерить и льстить.
  • Нельзя гадать и заниматься магией.
  • Не следует ругаться и сквернословить.
