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Анна Кошмал похвасталась праздничной вечеринкой по случаю 5-летия сына

Сын актрисы отметил день рождения 26 июня со своими друзьями

Автор: Коваленко Наталья
Анна Кошмал похвасталась праздничной вечеринкой по случаю 5-летия сына
Анна Кошмал похвасталась праздничной вечеринкой по случаю 5-летия сына ©instagram.com/smorkovkina

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Украинская актриса Анна Кошмал трогательно поздравила сына с первым юбилеем. В понедельник, 26 июня, Миша отметил пятый день рождения. На своей странице в Инстаграм 28-летняя звезда сериалов «Сваты», «Слуга народа», «Домик на счастье» и «Папик-2» обнародовала фото, где целует именинника в щеку и преподносит ему тортик с героями мультика.

«5 лет материнства, безграничной любви и дружбы! С Днем Рождения, мой Котик», — подписала снимок Кошмал.

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Кроме того, в разделе сторис Анна подробно рассказала о том, как проходила праздничная вечеринка. Миша вместе с друзьями развлекался в игровой комнате, смотрел шоу фокусника и разбивав пиньяту в виде Губки Боба.

Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал показала фото с празднования дня рождения сына ©instagram.com/smorkovkina

Ранее мы писали, что экс-участница «НеАнгелов» Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны.

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Теги:
Анна Кошмал, шоу-бизнес, дети звезд

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