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Елена Кравец устроила 6-летним детям-двойняшкам фотосессию в патриотических нарядах

Звездная мама сфотографировала Катю и Ваню в вышиванках и рассказала о поисках детского лагеря

Автор: Коваленко Наталья
Елена Кравец устроила 6-летним детям-двойняшкам фотосессию в патриотических нарядах
Елена Кравец устроила 6-летним детям-двойняшкам фотосессию в патриотических нарядах Фото: instagram.com/lennykravets

Украинская комедийная актриса и ведущая Елена Кравец показала, как подросли ее младшие дети. Бывшая звезда «Квартала 95» поделилась новыми снимками двойнят Кати и Вани, которые через три недели отпразднуют 7-летие. 

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Звездная мама выложила в Инстаграм-сторис несколько фотографий, где дочь и сын позируют на улице в  патриотических нарядах. Катя появилась перед камерой в белом платье с вышитыми цветами и в венке с лентами, а Ваня позировал возле сестры в вышиванке и черных шортах. На одном из кадров мальчик был в розовой футболке. В подписи к милым кадрам 46-летняя Кравец рассказала, что занимается поисками летнего лагеря для детей.

«Кстати, сегодня провела время в поисках детского лагеря, первого в жизни моих детей. Задачка была не из легких, если честно. Искала такой, чтобы глаза их любовались видами, ручонки могли прикоснуться к древним ремеслам, в сердце — к истокам и традициям. А еще чтобы было так же вкусно и спокойно, как у бабушки, только в лагере», — написала Елена.

Дети Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets
Дети Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

Дети Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets
Дети Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

Дети Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets
Дети Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

Ранее мы писали, что экс-участница «НеАнгелов» Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны.

 

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Теги:
Квартал 95, Елена Кравец, шоу-бизнес, дети звезд

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