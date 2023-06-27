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Подвела обувь: Оля Цибульская травмировалась, упав с лестницы на каблуках

Певица поделилась подробностями несчастного случая

Автор: Коваленко Наталья
Подвела обувь: Оля Цибульская травмировалась, упав с лестницы на каблуках
Подвела обувь: Оля Цибульская травмировалась, упав с лестницы на каблуках Фото: instagram.com/cybulskaya

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская посоветовала девушкам быть осторожными с обувью на платформе и каблуках. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис 37-летняя артистка рассказала о несчастном случае, из-за которого она получила травму.

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По словам знаменитости, она упала из лестницы в босоножках. Подруга помогла ей найти врача, который смог бы приехать в больницу в выходной день. К счастью обошлось без переломов, но с растяжением связок.

«Упала с лестницы на каблуках, было очень больно. Слава Богу, у меня есть друзья. Позвонили моей подруге, которая нашла мне врача, выехавшего в выходной день, он сделал мне рентген. Слава Богу, нет никакой трещины или перелома, но растяжение связок  это больно, никогда об этом не знала. Берегите себя, пожалуйста. И, девушки, эти босоножки на платформах в 30+... Будьте осторожны», — обратилась к подписчицам Оля Цибульская.

Оля Цибульская получила травму, упав с лестницы Фото: instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская получила травму, упав с лестницы Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская получила травму, упав с лестницы Фото: instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская получила травму, упав с лестницы Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская получила травму, упав с лестницы Фото: instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская получила травму, упав с лестницы Фото: instagram.com/cybulskaya

Ранее мы писали, что экс-участница «НеАнгелов» Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны.

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Теги:
шоу-бизнес, Оля Цибульская, травмы звезд, падения звезд

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