Подвела обувь: Оля Цибульская травмировалась, упав с лестницы на каблуках

Певица поделилась подробностями несчастного случая

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская посоветовала девушкам быть осторожными с обувью на платформе и каблуках. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис 37-летняя артистка рассказала о несчастном случае, из-за которого она получила травму.

Читай также: Участница «Холостяка-11» Елизавета Крутикова родила первенца

По словам знаменитости, она упала из лестницы в босоножках. Подруга помогла ей найти врача, который смог бы приехать в больницу в выходной день. К счастью обошлось без переломов, но с растяжением связок.

«Упала с лестницы на каблуках, было очень больно. Слава Богу, у меня есть друзья. Позвонили моей подруге, которая нашла мне врача, выехавшего в выходной день, он сделал мне рентген. Слава Богу, нет никакой трещины или перелома, но растяжение связок — это больно, никогда об этом не знала. Берегите себя, пожалуйста. И, девушки, эти босоножки на платформах в 30+... Будьте осторожны», — обратилась к подписчицам Оля Цибульская.

Оля Цибульская получила травму, упав с лестницы Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская получила травму, упав с лестницы Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская получила травму, упав с лестницы Фото: instagram.com/cybulskaya

Ранее мы писали, что экс-участница «НеАнгелов» Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны.