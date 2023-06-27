«Спонсировала войну на Донбассе»: Осадчая напомнила Лободе, как она 8 лет платила налоги России

Ведущая высказалась об акции «Харьков без Лободы»

Автор: Коваленко Наталья

Украинская ведущая Екатерина Осадчая прокомментировала новый скандал с участием певицы Светланы Лободы. 25 июня исполнительница во время выступления в Харькове вступила в диалог с 16-летней активисткой Дариной Вдовенко, которая вышла на одиночный пикет с плакатом «Харьков без Лободы». Светлана поинтересовалась у девушки, кто ей заплатил деньги за акцию протеста, и назвала ее завербованой.

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Осадчая в Инстаграм-сторис обнародовала пост шеф-редактора издания «УП» Севгиль Мусаевой, где она обвинила Лободу в публичном унижении несовершеннолетней за проукраинскую позицию. Ведущая поддержала слова Мусаевой и напомнила Лободе о том, как она 8 лет платила налоги России, тем самым спонсируя войну на Донбассе.

«Нельзя 8 лет не замечать Украину, платить налоги в стране террористке после аннексии Крыма, тем самым спонсируя войну на Донбассе, а затем требовать за несколько месяцев себя любить, не бывает чудес. У всех есть глаза, уши и память», — обратилась к Лободе Екатерина.

Осадчая напомнила Лободе, как она 8 лет платила налоги России Фото: instagram.com/kosadcha

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