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Фреймут сверкнула декольте на концерте герл-группы в Лондоне

Ольга Фреймут обнародовала кадры музыкального досуга со своим потомком.

Автор: Дмитрий Сыч
Фреймут сверкнула декольте на концерте герл-группы в Лондоне
Фреймут и ее дети живут за границей
instagram freimutolia

Ольга Фреймут – 44-летняя телеведущая – устроила музыкальный вечер вместе с младшей дочерью Евдокией. 9-летняя девочка с матерью побывала на концерте женской поп-группы Katseye в Туманном Альбионе.

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Фреймут поделилась с кадрами с мероприятия. Евдокия осталась в восторге от выступления любимиц: она подпевала и танцевала под музыку.

Для концерта мать с потомком оделись в похожие образы – серые топы и джинсы. Телеведущая выбрала для выхода декольтированный джемпер. Они снимались на фоне сцены и публики, а также обнимались.

В подписи Фреймут использовала строчку из песни группы – пожелала Божьего благословения даже тем, кого можно назвать злыми девушками.

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

Katseye – международная женская поп-группа, созданная по принципам и стандартам корейской поп-индустрии.

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Оля Фреймут также воспитывает 10-летнего сына Валерия от мужа Владимира Локотко. С начала полномасштабной войны семья живет в Великобритании. Старшая дочь телеведущей, 20-летняя Злата Митчелл, самостоятельно проживает в США.

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Теги:
концерт, Лондон, Великобритания, Ольга Фреймут, ведущая, шоу-бизнес, дети знаменитостей, дети звезд

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