MamaRika поделилась яркими кадрами с отдыха на Крите

Певица устроила горячий фотосет на фоне пейзажей Греции

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица MamaRika поделилась с подписчиками в инстаграме серией кадров, сделанных во время отдыха за границей. Знаменитость, которая недавно пожаловалась на потерю голоса из-за болезни, показала, как совмещает лечение с путешествием на греческий остров Крит.

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На опубликованных фото артистка позирует на фоне гор, моря и горных дорог. Для прогулки она выбрала белый топ, кружевную юбку с оборками, джинсовую куртку и солнцезащитные очки. На нескольких снимках исполнительница продемонстрировала стройную фигуру и татуировки, позируя босиком на тропинках среди природы.

«Крит, что ты делаешь со мной… I’m in love», — поделилась впечатлениями от поездки MamaRika.

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official

MamaRika на острове Крит instagram.com/mamarika_official