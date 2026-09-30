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Шоптенко вышла за иностранца и показала фото в свадебном платье

Алена Шоптенко снова обменялась обетами в 38 лет.

Автор: Дмитрий Сыч
Шоптенко вышла за иностранца и показала фото в свадебном платье
Шоптенко третий раз связала себя брачными узами
instagram alena_shoptenko

Алена Шоптенко – украинская танцовщица – сообщила об изменениях в личной жизни. 23 сентября 2026 года 38-летняя артистка в третий раз стала женой. Ее избранник – иностранец по имени Крис.

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Свадебным фото Шоптенко поделилась в блоге. В сообщении она отметила, что своим "да" выбрала любимого и пообещала вместе с ним делать особенным каждый день.

instagram alena_shoptenko

Пока танцовщица не раскрывает подробностей о мужчине. Ее избранника, судя по био в инстаграме, зовут Крис Кайрос. Он работает в сфере управления рисками и оптимизации бизнес-процессов.

Согласно информации из закрытого профиля мужчины, он имеет троих детей и живет в Вене. Именно в австрийской столице Шоптенко находится с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину.

instagram chris_kairos

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Для танцовщицы этот брак стал третьим. Первым ее супругом был коллега Дмитрий Дикусар, ныне военнослужащий. Затем Алена была замужем за Алексеем Ивановым, от которого имеет восьмилетнего сына Алексея. О разводе с ним артистка сообщила в июле прошлого года.

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Теги:
свадьба, шоу-бизнес, личная жизнь, Шоптенко, Алена Шоптенко, личная жизнь звезд

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