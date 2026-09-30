Тоня Матвиенко раскрыла детали предстоящей свадьбы старшей дочери

Співачка відповіла на чутки про вагітність 27-річної Уляни

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Тоня Матвиенко высказалась о помолвке своей старшей дочери, которая во время полномасштабной войны переехала за границу. Подробностями будущей свадьбы 27-летней Ульяны ее звездная мама поделилась в рубрике «Ранкова кава» программы «Ранок вдома».

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По словам Тони, Ульяна и ее жених уже активно обсуждают организацию церемонии, однако окончательный формат праздника еще не определен. Матвиенко с юмором добавила, что свадьба требует немалых финансовых затрат, однако она готова поддержать дочь.

«Я сказала, что все, на свадьбу денег нет. Да я шучу. Мы об этом не говорили. Да, это такие большие, но приятные расходы. Она хочет красивую свадьбу как девушка. Она будет за границей. Не знаю, они пока это обсуждают, я же не лезу. Она говорит: "Мама, я сама". Еще думают, посмотрим», — рассказала Матвиенко.

Отдельно певица прокомментировала слухи о том, что помолвка Ульяны связана с ее вероятной беременностью. Тоня заверила, что пополнения в семье в ближайшее время не будет.

Исполнительница призналась, что пока не хочет становиться бабушкой, ведь ее младшей дочери Нине всего 10 лет. В то же время артистка отмечает, что в будущем обязательно будет помогать Ульяне с ребенком, а пока желает дочери сосредоточиться на собственной жизни.

«Нет, она не беременна. У меня Нине еще 10 лет, я еще не хочу. Но я к чему, я буду помогать, конечно. Но сейчас страшно во время войны. У нее есть еще для этого время. Она молодая, пусть думает. Но еще не знает, что никогда не будет для этого времени. Не будет такого момента, что "ну все, я решила". То война, то деньги, то карьера. Но я бы хотела конечно увидеть и подержать», — ответила звезда сцены.