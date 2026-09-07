Кацурина сверкнула телом в коротком топе и написала о взрослении

Даша Кацурина рассказала о ряде отказов, с которыми столкнулась за последний год, а также о реакции на них.

Даша Кацурина – 31-летняя дизайнер и предпринимательница – в начале осени поделилась подборкой разнообразных кадров своей жизни, а еще – рассказала о волнении.

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Мать двоих детей отметила, что за последний год в ее жизни было много слез, разочарований и отказов. В то же время она отметила, что сейчас испытывает страх и его отсутствие одновременно.

Кацурина объяснила, что более всего ее пугает физическая опасность, волнение за детей, страх не успеть реализовать задуманное и не воплотить то, что она уже четко представляет.

В то же время Даша заметила, что перестала бояться ситуаций, когда ее не выбирают. Отказы, по ее словам, теперь скорее неприятные, чем страшные. Это заставило дизайнера предположить, что, возможно, она повзрослела.

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

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На фотографиях Даша Кацурина показала себя в спортивном образе. Также она опубликовала кадры со своими детьми – дочерью и сыном. Недавно девочка сменила имидж и покрасила волосы в розовый цвет.