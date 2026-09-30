Дилан Спроус и Барбара Палвин рассекретили имя новорожденной дочери

Пара несколько недель скрывала рождение первенца

Автор: Коваленко Наталья

Американский актер Дилан Спроус и модель бренда Victoria’s Secret Барбара Палвин, которые недавно впервые стали родителями, назвали имя своей новорожденной дочки.

34-летняя звезда фильма «После ссоры» 29 сентября во время выпуска своего подкаста Wildmen поделился первыми впечатлениями от отцовства вместе со соведущим Бренданом Колумбусом.

Читай также: Тоня Матвиенко раскрыла детали предстоящей свадьбы старшей дочери

Дилан рассекретил, что вместе с 32-летней женой дал девочке имя Сильви. По словам актера, самые трогательные моменты в первые недели для него — это когда ребенок просыпается и улыбается ему:

«В такие минуты я смотрю на Сильви и понимаю: это самая крутая вещь в мире», — поделился эмоциями Дилан.

Спроус также признался, что не ожидал от себя такого восторга от выбора нарядов для дочери.

«Я и не думал, что мне это так понравится — подбирать для нее крошечные аутфиты. Она такая милая! Я купил ей чепчик, и это просто самое милое, что я видел в своей жизни», — добавил он.

О пополнении в семье пара объявила 28 сентября, опубликовав совместный пост с подписью «В этом году мы восприняли День труда слишком буквально», намекая на дату рождения малыша в первый понедельник сентября.

Палвин и Спроус поженились в 2023 году, устроим пышную свадьбу на родине модели в Венгрии.