Жена Решетника сверкнула ногами в розовом мини в свечах и цветах

Кристина Решетник поделилась результатами своей утонченной съемки.

"Боже, какая красота! Кристинка, просто цветочек!" – отозвалась о съемке актриса Ольга Сумская

Кристина Решетник – 36-летняя блогерша и мать троих сыновей от Григория Решетника – приняла участие в фотосессии в ретростиле. На съемке она показала несколько эффектных образов. Женщина оделась в нежные наряды от украинского бренда.

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Для одного из образов Кристина позировала в коротком платье с полупрозрачным верхом и большими объемными цветами. Наряд подчеркнул ее фигуру и открыл ноги. Для второго образа блогерша выбрала более длинное платье со шлейфом и высоким разрезом до бедра.

Фотосессию Решетник устроила на фоне непростой эмоциональной ситуации. Она отметила, что когда каждый день приходится переживать немало сложных моментов, иногда хочется ненадолго отвлечься, почувствовать себя красивой и получить вдохновение.

На фотографиях Кристина позирует у стены, на подоконнике и кровати.

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

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Супруга ведущего регулярно делится пестрыми фотографиями. Раньше она показывала себя в купальнике, мини с пайетками, а еще – экспериментировала с цветом волос.

Кристина и Григорий Решетники воспитывают троих сыновей – 13-летнего Ивана, 9-летнего Дмитрия и 5,5-летнего Александра.