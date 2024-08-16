Идея для полезного завтрака: яблочные оладьи без сахара и муки
Вкусный и здоровый завтрак для всей семьи
Идея для полезного завтрака: яблочные оладьи без сахара и муки
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Читай также: Ореховый Спас: рецепт орехов в пикантной карамелиВкусный и полезный завтрак — залог успешного и продуктивного дня. Предлагаем вам рецепт яблочных оладий с йогуртом и овсянкой. Они идеально подходят для тех дней, когда хочется начать день с чего-то особенного, что согреет ваше тело и душу.
Ингредиенты:
- 1 чашка овсяных хлопьев или овсянки
- 2 крупных яйца
- 3 столовые ложки яичных белков
- 1 чашка йогурта без сахара с ванильным вкусом
- 1 большое яблоко
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1 чайная ложка пекарского порошка
- цедра половины лимона
Способ приготовления:
- Сначала подготовьте сухие ингредиенты. Если вы используете овсяные хлопья, измельчите их в муку с помощью кухонного комбайна. Если используете овсяную муку, пропустите этот шаг. Добавьте пекарский порошок и хорошо перемешайте.
- Затем смешайте яйца и яичные белки в большой миске. Добавьте йогурт без сахара с ванильным вкусом, тертую цедру половины лимона и ванильный экстракт. Все хорошо перемешайте, чтобы получить однородную массу.
- Смешайте сухие ингредиенты с влажными. Очистите и натрите на терке яблоко, затем добавьте его в смесь.
- Нагрейте сковороду. Следите за тем, чтобы температура не была слишком высокой, так как блины могут быстро подгореть. Готовьте их примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Когда вы увидите, что края начинают затвердевать, а на верхней части блина появляются маленькие пузырьки, значит, пора его переворачивать.
- Яблочные блины получаются очень влажными по консистенции. Если вы предпочитаете более плотные и сухие блины, просто увеличьте количество овсяных хлопьев или уменьшите количество йогурта.
- Приятного аппетита!
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