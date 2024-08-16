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Идея для полезного завтрака: яблочные оладьи без сахара и муки

Вкусный и здоровый завтрак для всей семьи

Автор: Мельник Анна
Идея для полезного завтрака: яблочные оладьи без сахара и муки
Идея для полезного завтрака: яблочные оладьи без сахара и муки
freepik.com

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Вкусный и полезный завтрак — залог успешного и продуктивного дня. Предлагаем вам рецепт яблочных оладий с йогуртом и овсянкой. Они идеально подходят для тех дней, когда хочется начать день с чего-то особенного, что согреет ваше тело и душу.

Ингредиенты:

  • 1 чашка овсяных хлопьев или овсянки
  • 2 крупных яйца
  • 3 столовые ложки яичных белков
  • 1 чашка йогурта без сахара с ванильным вкусом
  • 1 большое яблоко
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 чайная ложка пекарского порошка
  • цедра половины лимона

Способ приготовления:

  1. Сначала подготовьте сухие ингредиенты. Если вы используете овсяные хлопья, измельчите их в муку с помощью кухонного комбайна. Если используете овсяную муку, пропустите этот шаг. Добавьте пекарский порошок и хорошо перемешайте.
  2. Затем смешайте яйца и яичные белки в большой миске. Добавьте йогурт без сахара с ванильным вкусом, тертую цедру половины лимона и ванильный экстракт. Все хорошо перемешайте, чтобы получить однородную массу.
  3. Смешайте сухие ингредиенты с влажными. Очистите и натрите на терке яблоко, затем добавьте его в смесь.
  4. Нагрейте сковороду. Следите за тем, чтобы температура не была слишком высокой, так как блины могут быстро подгореть. Готовьте их примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Когда вы увидите, что края начинают затвердевать, а на верхней части блина появляются маленькие пузырьки, значит, пора его переворачивать.
  5. Яблочные блины получаются очень влажными по консистенции. Если вы предпочитаете более плотные и сухие блины, просто увеличьте количество овсяных хлопьев или уменьшите количество йогурта.
  6. Приятного аппетита!

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Теги:
рецепты, завтрак

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