Вкусный и здоровый завтрак для всей семьи

Автор: Мельник Анна

Идея для полезного завтрака: яблочные оладьи без сахара и муки

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Ингредиенты:

1 чашка овсяных хлопьев или овсянки

2 крупных яйца

3 столовые ложки яичных белков

1 чашка йогурта без сахара с ванильным вкусом

1 большое яблоко

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 чайная ложка пекарского порошка

цедра половины лимона

Способ приготовления:

Сначала подготовьте сухие ингредиенты. Если вы используете овсяные хлопья, измельчите их в муку с помощью кухонного комбайна. Если используете овсяную муку, пропустите этот шаг. Добавьте пекарский порошок и хорошо перемешайте. Затем смешайте яйца и яичные белки в большой миске. Добавьте йогурт без сахара с ванильным вкусом, тертую цедру половины лимона и ванильный экстракт. Все хорошо перемешайте, чтобы получить однородную массу. Смешайте сухие ингредиенты с влажными. Очистите и натрите на терке яблоко, затем добавьте его в смесь. Нагрейте сковороду. Следите за тем, чтобы температура не была слишком высокой, так как блины могут быстро подгореть. Готовьте их примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Когда вы увидите, что края начинают затвердевать, а на верхней части блина появляются маленькие пузырьки, значит, пора его переворачивать. Яблочные блины получаются очень влажными по консистенции. Если вы предпочитаете более плотные и сухие блины, просто увеличьте количество овсяных хлопьев или уменьшите количество йогурта. Приятного аппетита!

Вкусный и полезный завтрак — залог успешного и продуктивного дня. Предлагаем вам рецепт яблочных оладий с йогуртом и овсянкой. Они идеально подходят для тех дней, когда хочется начать день с чего-то особенного, что согреет ваше тело и душу.

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