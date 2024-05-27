Окрошка: как приготовить популярное холодное блюдо
Как приготовить вкусно окрошку в домашних условиях
Окрошка: как приготовить популярное холодное блюдо
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Читай также: Рецепт дня: суп со щавелём и свиными рёбрамиОкрошка — один из самых популярных "холодных" летних супов. Она отлично освежает и дарит чувство сытости. Более того, ее легко сделать в домашних условиях, а вариантов приготовления — множество. Сегодня предлагаем рецепт окрошки на воде с лимонным соком.
Как приготовить окрошку на воде с лимонным соком: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Вода - 1 л
- Лимон - ½ шт.
- Майонез - 150 г
- Сметана - 170 г
- Вареная колбаса - 250 г
- Яйца - 5 шт.
- Свежие огурцы - 2-3 шт.
- Картофель - 3 шт.
- Укроп и зеленый лук - пучок
- Редис - пучок
- Соль - по вкусу
Способ приготовления:
Шаг 1: Отварите картошку и яйца
- Картошка: Вымойте и очистите картофель. Нарежьте картофель на средние куски и отварите в подсоленной воде в течение 20-25 минут до готовности. Остудите и нарежьте небольшими кусочками.
- Яйца: Сварите яйца вкрутую. Остудите и очистите их. Нарежьте небольшими кусочками.
Шаг 2: Нарежьте ингредиенты
- Колбаса: Нарежьте колбасу небольшими кубиками.
- Огурцы и редис: Нарежьте огурцы и редис небольшими кусочками.
- Укроп и зелёный лук: Нарежьте укроп и зелёный лук мелко.
- Смешивание: Сложите все нарезанные ингредиенты в кастрюлю. Слегка посолите и размешайте.
Шаг 3: Приготовьте заправку
- Сметана и майонез: Соедините сметану и майонез в равных пропорциях.
- Лимонный сок: Добавьте выжатый сок половины лимона.
- Вода: Добавьте немного холодной кипячёной воды и хорошо перемешайте.
- Смешивание: Влейте заправку в кастрюлю с остальными ингредиентами и перемешайте.
Шаг 4: Добавьте воду
- Вода: Влейте оставшуюся холодную кипячёную воду. Хорошо перемешайте окрошку.
- Проверка вкуса: Попробуйте окрошку на вкус и добавьте ещё немного лимонного сока, если нужно.
Ваша окрошка готова! Подавайте охлажденной.
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