Окрошка: как приготовить популярное холодное блюдо

Как приготовить вкусно окрошку в домашних условиях

Автор: Мельник Анна

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Как приготовить окрошку на воде с лимонным соком: пошаговый рецепт

Окрошка — один из самых популярных "холодных" летних супов. Она отлично освежает и дарит чувство сытости. Более того, ее легко сделать в домашних условиях, а вариантов приготовления — множество. Сегодня предлагаем рецепт окрошки на воде с лимонным соком.

Ингредиенты:

Вода - 1 л

Лимон - ½ шт.

Майонез - 150 г

Сметана - 170 г

Вареная колбаса - 250 г

Яйца - 5 шт.

Свежие огурцы - 2-3 шт.

Картофель - 3 шт.

Укроп и зеленый лук - пучок

Редис - пучок

Соль - по вкусу

Способ приготовления:

Шаг 1: Отварите картошку и яйца

Картошка: Вымойте и очистите картофель. Нарежьте картофель на средние куски и отварите в подсоленной воде в течение 20-25 минут до готовности. Остудите и нарежьте небольшими кусочками. Яйца: Сварите яйца вкрутую. Остудите и очистите их. Нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 2: Нарежьте ингредиенты

Колбаса: Нарежьте колбасу небольшими кубиками. Огурцы и редис: Нарежьте огурцы и редис небольшими кусочками. Укроп и зелёный лук: Нарежьте укроп и зелёный лук мелко. Смешивание: Сложите все нарезанные ингредиенты в кастрюлю. Слегка посолите и размешайте.

Шаг 3: Приготовьте заправку

Сметана и майонез: Соедините сметану и майонез в равных пропорциях. Лимонный сок: Добавьте выжатый сок половины лимона. Вода: Добавьте немного холодной кипячёной воды и хорошо перемешайте. Смешивание: Влейте заправку в кастрюлю с остальными ингредиентами и перемешайте.

Шаг 4: Добавьте воду

Вода: Влейте оставшуюся холодную кипячёную воду. Хорошо перемешайте окрошку. Проверка вкуса: Попробуйте окрошку на вкус и добавьте ещё немного лимонного сока, если нужно.

Ваша окрошка готова! Подавайте охлажденной.

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