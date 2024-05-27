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Окрошка: как приготовить популярное холодное блюдо

Как приготовить вкусно окрошку в домашних условиях

Автор: Мельник Анна
Окрошка: как приготовить популярное холодное блюдо
Окрошка: как приготовить популярное холодное блюдо
Shutterstock

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Окрошка — один из самых популярных "холодных" летних супов. Она отлично освежает и дарит чувство сытости. Более того, ее легко сделать в домашних условиях, а вариантов приготовления — множество. Сегодня предлагаем рецепт окрошки на воде с лимонным соком.

Как приготовить окрошку на воде с лимонным соком: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • Вода - 1 л
  • Лимон - ½ шт.
  • Майонез - 150 г
  • Сметана - 170 г
  • Вареная колбаса - 250 г
  • Яйца - 5 шт.
  • Свежие огурцы - 2-3 шт.
  • Картофель - 3 шт.
  • Укроп и зеленый лук - пучок
  • Редис - пучок
  • Соль - по вкусу

Способ приготовления:

Шаг 1: Отварите картошку и яйца

  1. Картошка: Вымойте и очистите картофель. Нарежьте картофель на средние куски и отварите в подсоленной воде в течение 20-25 минут до готовности. Остудите и нарежьте небольшими кусочками.
  2. Яйца: Сварите яйца вкрутую. Остудите и очистите их. Нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 2: Нарежьте ингредиенты

  1. Колбаса: Нарежьте колбасу небольшими кубиками.
  2. Огурцы и редис: Нарежьте огурцы и редис небольшими кусочками.
  3. Укроп и зелёный лук: Нарежьте укроп и зелёный лук мелко.
  4. Смешивание: Сложите все нарезанные ингредиенты в кастрюлю. Слегка посолите и размешайте.

Шаг 3: Приготовьте заправку

  1. Сметана и майонез: Соедините сметану и майонез в равных пропорциях.
  2. Лимонный сок: Добавьте выжатый сок половины лимона.
  3. Вода: Добавьте немного холодной кипячёной воды и хорошо перемешайте.
  4. Смешивание: Влейте заправку в кастрюлю с остальными ингредиентами и перемешайте.

Шаг 4: Добавьте воду

  1. Вода: Влейте оставшуюся холодную кипячёную воду. Хорошо перемешайте окрошку.
  2. Проверка вкуса: Попробуйте окрошку на вкус и добавьте ещё немного лимонного сока, если нужно.

Ваша окрошка готова! Подавайте охлажденной.

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Теги:
лето, окрошка, рецепты

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