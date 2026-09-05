Хрустящий салат из свежих кабачков и огурцов: рецепт

Вкусно и полезно

Автор: Мельник Анна

Салат из свежих кабачков и огурцов. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Свежие молодые кабачки — отличная альтернатива привычной зелени в салатах. В сочетании с сочными огурцами, ароматной кинзой и цитрусовой заправкой с лаймом получается невероятно лёгкое, низкокалорийное и хрустящее блюдо. Этот салат идеально дополнит любое горячее или станет отличным самостоятельным перекусом.

Ингредиенты:

Молодой кабачок (с тонкой кожицей) — 1 шт.

Свежие огурцы — 2 шт.

Свежая кинза — 3–4 веточки

Лайм — 2 шт. (нужно 2 ст. л. сока)

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — ½–1 ч. л. (по вкусу)

Острый перец (по желанию)

Способ приготовления: