Хрустящий салат из свежих кабачков и огурцов: рецепт
Вкусно и полезно
Салат из свежих кабачков и огурцов. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Свежие молодые кабачки — отличная альтернатива привычной зелени в салатах. В сочетании с сочными огурцами, ароматной кинзой и цитрусовой заправкой с лаймом получается невероятно лёгкое, низкокалорийное и хрустящее блюдо. Этот салат идеально дополнит любое горячее или станет отличным самостоятельным перекусом.
Ингредиенты:
- Молодой кабачок (с тонкой кожицей) — 1 шт.
- Свежие огурцы — 2 шт.
- Свежая кинза — 3–4 веточки
- Лайм — 2 шт. (нужно 2 ст. л. сока)
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль — ½–1 ч. л. (по вкусу)
- Острый перец (по желанию)
Способ приготовления:
- Огурцы и молодой кабачок вымойте и нарежьте тонкой соломкой (можно использовать тёрку для корейской моркови) или слайсами. Кинзу мелко порубите.
- Выжмите из лаймов 2 столовые ложки свежего сока. В небольшой емкости взбейте сок с оливковым маслом и солью до растворения кристаллов.
- Выложите овощи и зелень в салатник, по желанию добавьте пару тонких колечек острого перца для пикантности. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.