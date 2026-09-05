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Хрустящий салат из свежих кабачков и огурцов: рецепт

Вкусно и полезно

Автор: Мельник Анна
Хрустящий салат из свежих кабачков и огурцов: рецепт
Салат из свежих кабачков и огурцов. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Свежие молодые кабачки — отличная альтернатива привычной зелени в салатах. В сочетании с сочными огурцами, ароматной кинзой и цитрусовой заправкой с лаймом получается невероятно лёгкое, низкокалорийное и хрустящее блюдо. Этот салат идеально дополнит любое горячее или станет отличным самостоятельным перекусом.

Ингредиенты:

  • Молодой кабачок (с тонкой кожицей) — 1 шт.
  • Свежие огурцы — 2 шт.
  • Свежая кинза — 3–4 веточки
  • Лайм — 2 шт. (нужно 2 ст. л. сока)
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль — ½–1 ч. л. (по вкусу)
  • Острый перец (по желанию) 

Способ приготовления:

  1. Огурцы и молодой кабачок вымойте и нарежьте тонкой соломкой (можно использовать тёрку для корейской моркови) или слайсами. Кинзу мелко порубите.
  2. Выжмите из лаймов 2 столовые ложки свежего сока. В небольшой емкости взбейте сок с оливковым маслом и солью до растворения кристаллов.
  3. Выложите овощи и зелень в салатник, по желанию добавьте пару тонких колечек острого перца для пикантности. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
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Теги:
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