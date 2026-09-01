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Рецепт бургеров с баклажанами без мяса

Приготовьте бургеры с баклажанами, песто и козьим сыром.

Автор: Сайко Леся
Рецепт бургеров с баклажанами без мяса
Рецепт бургеров с баклажанами без мяса, realfood.tesco.com

Эти простые вегетарианские бургеры состоят из жареных баклажанов, сливочного козьего сыра и пикантного песто. Добавление лимонного сока в покупной песто придает дополнительный вкус и немного разжижает его, делая его идеальной начинкой для бургера вместе с ложкой майонеза и свежими листьями рукколы. Поверьте, этот рецепт вегетарианского бургера определенно вас впечатлит! 

Ингредиенты:

  • 1 большой или 2 маленьких баклажана, вымытых, очищенных и нарезанных кружочками размером 8 x 1,5 см
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 65 г песто из базилика
  • Сок ½ лимона
  • 4 маленькие булочки, разрезанные пополам
  • 4 ст. л. легкого майонеза
  • 50г сиры раклетт
  • 75 г мягкого козьего сыра

Способ приготовления: 

Разогрейте сковороду-гриль на сильном огне до горячего состояния. Смажьте обе стороны ломтиков баклажана маслом; приправьте. Жарьте партиями по 6-8 минут с каждой стороны, пока они не станут мягкими, золотистыми и местами обугленными.

Взбейте песто с лимонным соком, чтобы получилась заправочная смесь, которую можно есть ложкой.

Поджарьте половинки булочек на сковороде-гриль. Распределите майонез по основаниям, затем добавьте рукколу. Сверху 4 ломтика баклажана, обжаренных на гриле, посыпьте козьим сыром и полейте 1 ст. л. заправки песто. Сложите еще один ломтик баклажана, затем положите их в булочки и полейте еще заправкой. Закончите крышками булочек, закрепив деревянной шпажкой, если хотите.

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Теги:
бургеры, рецепты

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