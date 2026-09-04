Нежная кабачковая икра с яблоками на зиму: рецепт
Как приготовить кабачковую икру
Кабачковая икра с яблоками на зиму. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Добавление кислых яблок в традиционную кабачковую икру — отличный кулинарный прием, который придаёт заготовке лёгкую фруктовую кислинку, делает цвет более ярким, а текстуру — невероятно нежной и пластичной. Такая икра идеально подходить для сытных бутербродов, а также в качестве соуса или гарнира к мясным блюдам.
Ингредиенты:
- Молодые кабачки — 3 кг
- Кислые яблоки (например, «Антоновка») — 450 г
- Морковь — 450 г
- Репчатый лук — 300 г
- Чеснок — 5 зубчиков
- Томатная паста — 70–80 г
- Растительное масло — 80 мл
- Столовый уксус (9%) — 30–40 мл
- Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите яблоки от кожицы и сердцевин. Кабачки нарезайте целиком (если они молодые) или предварительно удалите жесткую кожуру и семена. Нашинкуйте овощи и яблоки небольшими кусочками, морковь натрите на тёрке, чеснок мелко порубите.
- В глубокую кастрюлю или казанок влейте масло, выложите все нарезанные овощи и яблоки. Томите на минимальном огне около 2 часов, регулярно помешивая. За 10 минут до окончания посолите и поперчите. (Если масса получается суховатой, влейте 2–3 ст. л. воды).
- Снимите кастрюлю с огня и взбейте овощную массу погружным блендером до абсолютно гладкого состояния. Вмешайте томатную пасту и уксус. Верните на плиту, доведите до кипения и потушите под крышкой 3–5 минут.
- Разлейте кипящую икру по сухим стерилизованным банкам, плотно закатайте крышками. Переверните дном вверх, укутайте тёплым пледом до полного остывания и отправьте на хранение в прохладное место.