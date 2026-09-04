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Нежная кабачковая икра с яблоками на зиму: рецепт

Как приготовить кабачковую икру

Автор: Мельник Анна
Нежная кабачковая икра с яблоками на зиму: рецепт
Кабачковая икра с яблоками на зиму. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Добавление кислых яблок в традиционную кабачковую икру — отличный кулинарный прием, который придаёт заготовке лёгкую фруктовую кислинку, делает цвет более ярким, а текстуру — невероятно нежной и пластичной. Такая икра идеально подходить для сытных бутербродов, а также в качестве соуса или гарнира к мясным блюдам.

Ингредиенты:

  • Молодые кабачки — 3 кг
  • Кислые яблоки (например, «Антоновка») — 450 г
  • Морковь — 450 г
  • Репчатый лук — 300 г
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Томатная паста — 70–80 г
  • Растительное масло — 80 мл
  • Столовый уксус (9%) — 30–40 мл
  • Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите яблоки от кожицы и сердцевин. Кабачки нарезайте целиком (если они молодые) или предварительно удалите жесткую кожуру и семена. Нашинкуйте овощи и яблоки небольшими кусочками, морковь натрите на тёрке, чеснок мелко порубите.
  2. В глубокую кастрюлю или казанок влейте масло, выложите все нарезанные овощи и яблоки. Томите на минимальном огне около 2 часов, регулярно помешивая. За 10 минут до окончания посолите и поперчите. (Если масса получается суховатой, влейте 2–3 ст. л. воды).
  3. Снимите кастрюлю с огня и взбейте овощную массу погружным блендером до абсолютно гладкого состояния. Вмешайте томатную пасту и уксус. Верните на плиту, доведите до кипения и потушите под крышкой 3–5 минут.
  4. Разлейте кипящую икру по сухим стерилизованным банкам, плотно закатайте крышками. Переверните дном вверх, укутайте тёплым пледом до полного остывания и отправьте на хранение в прохладное место.
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Теги:
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