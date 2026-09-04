Нежная кабачковая икра с яблоками на зиму: рецепт

Как приготовить кабачковую икру

Автор: Мельник Анна

Добавление кислых яблок в традиционную кабачковую икру — отличный кулинарный прием, который придаёт заготовке лёгкую фруктовую кислинку, делает цвет более ярким, а текстуру — невероятно нежной и пластичной. Такая икра идеально подходить для сытных бутербродов, а также в качестве соуса или гарнира к мясным блюдам.

Ингредиенты:

Молодые кабачки — 3 кг

Кислые яблоки (например, «Антоновка») — 450 г

Морковь — 450 г

Репчатый лук — 300 г

Чеснок — 5 зубчиков

Томатная паста — 70–80 г

Растительное масло — 80 мл

Столовый уксус (9%) — 30–40 мл

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления: