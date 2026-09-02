Маринованный перец с чесноком: сочная заготовка на зиму

Автор: Мельник Анна

Яркий, хрустящий и сочный болгарский перец — одна из лучших зимних закусок, которая отлично дополняет мясные блюда и гарниры. Сочетание сладкого перца, аромата чеснока, лёгкой остроты и кисло-сладкого маринада делает этот рецепт настоящей находкой для любителей домашней консервации.

Ингредиенты:

Болгарский перец — 1 кг

Острый стручковый перец — 1–2 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Вода — 500 мл

Яблочный уксус (6%) — 250 мл

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 2 ч. л.

(Выход готового продукта: примерно 2 банки по 0,6 л)

Способ приготовления: