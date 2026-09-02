Маринованный перец с чесноком: сочная заготовка на зиму
Маринованный перец с чесноком. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Яркий, хрустящий и сочный болгарский перец — одна из лучших зимних закусок, которая отлично дополняет мясные блюда и гарниры. Сочетание сладкого перца, аромата чеснока, лёгкой остроты и кисло-сладкого маринада делает этот рецепт настоящей находкой для любителей домашней консервации.
Ингредиенты:
- Болгарский перец — 1 кг
- Острый стручковый перец — 1–2 шт.
- Чеснок — 5 зубчиков
- Вода — 500 мл
- Яблочный уксус (6%) — 250 мл
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 2 ч. л.
(Выход готового продукта: примерно 2 банки по 0,6 л)
Способ приготовления:
- Удалите из болгарского и острого перца плодоножки и семена. Нарежьте болгарский перец средними дольками или брусочками, острый — тонкими колечками, а чеснок мелко порубите.
- Плотно уложите овощную смесь в предварительно стерилизованные банки емкостью около 1,2 л (например, две банки по 600 мл).
- В сотейнике вскипятите воду с сахаром и солью. Помешивайте до полного растворения крупинок. Влейте яблочный уксус, доведите до кипения и сразу снимите с огня.
- Залейте овощи кипящим маринадом и накройте стерильными крышками. На дно широкой кастрюли постелите салфетку, установите банки и залейте теплую воду по «плечики». Стерилизуйте на умеренном огне 10–15 минут после закипания.
- Извлеките банки, плотно закатайте крышками, переверните дном вверх и укутайте тёплым пледом до полного остывания.