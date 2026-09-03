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Пикантная аджика из баклажанов на зиму: рецепт

Как приготовить аджику из баклажанов

Автор: Мельник Анна
Пикантная аджика из баклажанов на зиму: рецепт
Аджика из баклажанов. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

В отличие от традиционной томатной аджики, добавление баклажанов делает текстуру блюда более плотной и кремовой. Закуска отлично сочетается с жареным мясом, птицей, запечённым картофелем или просто с кусочком свежего хрустящего хлеба.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 3 шт.
  • Спелые помидоры — 5 шт.
  • Болгарский перец — 3 шт.
  • Острый перец — 2 шт.
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Растительное масло — 100 мл
  • Столовый уксус (9%) — 50 мл
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Снимите кожицу с баклажанов и помидоров. Очистите болгарский и острый перец от семян и плодоножек. Поочерёдно пропустите все овощи через мясорубку. Чеснок мелко измельчите или натрите на мелкой тёрке.
  2. В глубокой кастрюле соедините измельчённые помидоры, сладкий и острый перец, а также растительное масло. Доведите массу до кипения и проварите на слабом огне 10 минут.
  3. Выложите в кастрюлю измельчённые баклажаны, накройте крышкой и тушите 20 минут, периодически помешивая. Затем добавьте чеснок, соль и сахар, перемешайте и варите ещё 10 минут.
  4. Влейте уксус, тщательно перемешайте соус и разлейте горячую аджику по стерилизованным банкам. Закатайте крышками, переверните, укутайте тёплым полотенцем и оставьте до полного остывания.
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Теги:
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