Пикантная аджика из баклажанов на зиму: рецепт

Как приготовить аджику из баклажанов

Автор: Мельник Анна

В отличие от традиционной томатной аджики, добавление баклажанов делает текстуру блюда более плотной и кремовой. Закуска отлично сочетается с жареным мясом, птицей, запечённым картофелем или просто с кусочком свежего хрустящего хлеба.

Ингредиенты:

Баклажаны — 3 шт.

Спелые помидоры — 5 шт.

Болгарский перец — 3 шт.

Острый перец — 2 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Растительное масло — 100 мл

Столовый уксус (9%) — 50 мл

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Способ приготовления: