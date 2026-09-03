Пикантная аджика из баклажанов на зиму: рецепт
Как приготовить аджику из баклажанов
Аджика из баклажанов. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
В отличие от традиционной томатной аджики, добавление баклажанов делает текстуру блюда более плотной и кремовой. Закуска отлично сочетается с жареным мясом, птицей, запечённым картофелем или просто с кусочком свежего хрустящего хлеба.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 3 шт.
- Спелые помидоры — 5 шт.
- Болгарский перец — 3 шт.
- Острый перец — 2 шт.
- Чеснок — 5 зубчиков
- Растительное масло — 100 мл
- Столовый уксус (9%) — 50 мл
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Снимите кожицу с баклажанов и помидоров. Очистите болгарский и острый перец от семян и плодоножек. Поочерёдно пропустите все овощи через мясорубку. Чеснок мелко измельчите или натрите на мелкой тёрке.
- В глубокой кастрюле соедините измельчённые помидоры, сладкий и острый перец, а также растительное масло. Доведите массу до кипения и проварите на слабом огне 10 минут.
- Выложите в кастрюлю измельчённые баклажаны, накройте крышкой и тушите 20 минут, периодически помешивая. Затем добавьте чеснок, соль и сахар, перемешайте и варите ещё 10 минут.
- Влейте уксус, тщательно перемешайте соус и разлейте горячую аджику по стерилизованным банкам. Закатайте крышками, переверните, укутайте тёплым полотенцем и оставьте до полного остывания.