Творожная запеканка с грушей: рецепт

Как приготовить нежную запеканку с грушей

Автор: Мельник Анна

Нежная творожная запеканка с сочной грушей — простой вариант домашнего десерта, который подойдет и для уютного завтрака, и для легкого чаепития. Благодаря блендеру творожная масса получается гладкой и однородной, а запеченные ломтики груши добавляют приятную фруктовую сладость. Изюм делает вкус еще насыщеннее, но его количество можно регулировать по своему желанию.

Ингредиенты:

Творог 9% — 200 г

Яйца — 4 шт.

Молоко — 70 мл

Сахар — 40 г

Рисовая мука — 80 г

Изюм — по вкусу

Груши — 2 шт.

Приготовление: