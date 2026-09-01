Творожная запеканка с грушей: рецепт
Как приготовить нежную запеканку с грушей
Творожная запеканка с грушей. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Нежная творожная запеканка с сочной грушей — простой вариант домашнего десерта, который подойдет и для уютного завтрака, и для легкого чаепития. Благодаря блендеру творожная масса получается гладкой и однородной, а запеченные ломтики груши добавляют приятную фруктовую сладость. Изюм делает вкус еще насыщеннее, но его количество можно регулировать по своему желанию.
Ингредиенты:
- Творог 9% — 200 г
- Яйца — 4 шт.
- Молоко — 70 мл
- Сахар — 40 г
- Рисовая мука — 80 г
- Изюм — по вкусу
- Груши — 2 шт.
Приготовление:
- Выложите творог в глубокую миску, добавьте яйца, молоко и сахар. Взбейте погружным блендером до получения нежной массы без комочков.
- Постепенно всыпайте рисовую муку, каждый раз тщательно перемешивая. Затем добавьте промытый изюм и равномерно распределите его в тесте.
- Вымойте фрукты, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками толщиной около 3–4 мм.
- Вылейте творожную массу в круглую форму диаметром 18–20 см. Если форма не силиконовая, смажьте ее небольшим количеством сливочного масла или застелите пергаментом.
- Разложите ломтики груши поверх творожной основы, слегка погружая их в тесто.
- Поставьте форму в заранее разогретую до 180 °C духовку примерно на 30 минут. Запеканка должна слегка подрумяниться сверху.
- Готовую запеканку немного остудите — так она лучше сохранит форму и станет еще нежнее.