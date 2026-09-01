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Творожная запеканка с грушей: рецепт

Как приготовить нежную запеканку с грушей

Автор: Мельник Анна
Творожная запеканка с грушей: рецепт
Творожная запеканка с грушей. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Нежная творожная запеканка с сочной грушей — простой вариант домашнего десерта, который подойдет и для уютного завтрака, и для легкого чаепития. Благодаря блендеру творожная масса получается гладкой и однородной, а запеченные ломтики груши добавляют приятную фруктовую сладость. Изюм делает вкус еще насыщеннее, но его количество можно регулировать по своему желанию.

Ингредиенты:

  • Творог 9% — 200 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Молоко — 70 мл
  • Сахар — 40 г
  • Рисовая мука — 80 г
  • Изюм — по вкусу
  • Груши — 2 шт.

Приготовление:

  1. Выложите творог в глубокую миску, добавьте яйца, молоко и сахар. Взбейте погружным блендером до получения нежной массы без комочков.
  2. Постепенно всыпайте рисовую муку, каждый раз тщательно перемешивая. Затем добавьте промытый изюм и равномерно распределите его в тесте.
  3. Вымойте фрукты, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками толщиной около 3–4 мм.
  4. Вылейте творожную массу в круглую форму диаметром 18–20 см. Если форма не силиконовая, смажьте ее небольшим количеством сливочного масла или застелите пергаментом.
  5. Разложите ломтики груши поверх творожной основы, слегка погружая их в тесто.
  6. Поставьте форму в заранее разогретую до 180 °C духовку примерно на 30 минут. Запеканка должна слегка подрумяниться сверху.
  7. Готовую запеканку немного остудите — так она лучше сохранит форму и станет еще нежнее.
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Теги:
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