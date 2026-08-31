АфишаАфиша
Русский Українська

Икра из баклажанов с яблоками на зиму: пошаговый рецепт

Как приготовить баклажанную икру

Автор: Мельник Анна
Икра из баклажанов с яблоками на зиму: пошаговый рецепт
Икра из баклажанов с яблоками на зиму: пошаговый рецепт
Shutterstock

Осенняя кухня всегда щедра на простые, но невероятно вкусные блюда. Один из таких рецептов — баклажанная икра. Она хороша и как самостоятельная закуска, и как дополнение к хлебу или мясу. Делимся с вами рецептом.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 1 кг
  • яблоки — 200 г
  • сладкий перец — 500 г
  • помидоры — 1 кг
  • лук — 450 г
  • сахар — ½ ч. л.
  • масло растительное — 100 мл
  • соль — по вкусу

Как готовить:

  1. Баклажаны нарежьте небольшими кубиками, посолите и оставьте на полчаса, чтобы ушла горечь. Затем промойте и слегка отожмите.
  2. Помидоры и перец порежьте мелко, лук нашинкуйте, а яблоки натрите на крупной тёрке.
  3. В казане или глубокой сковороде разогрейте масло. Обжарьте лук до золотистости.
  4. Добавьте помидоры, накройте крышкой и прогревайте, пока они не станут мягкими.
  5. Всыпьте перец, яблоки и баклажаны. Тушите на среднем огне, периодически помешивая, пока овощи не станут однородной массой.
  6. Подсластите, снимите крышку и дайте лишней влаге выпариться — икра должна загустеть.
  7. В самом конце подсолите, разложите по стерилизованным банкам и закатайте.
Читайте нас в Google.News
Теги:
рецепты

Статьи по теме

Рецепт выходного дня: сангрия с арбузом и дыней
Рецепт выходного дня: сангрия с арбузом и дыней
Запеченная рыба с овощами и сыром: пошаговый рецепт
Запеченная рыба с овощами и сыром: пошаговый рецепт
Легкая белковая намазка из кабачка и творога: рецепт
Легкая белковая намазка из кабачка и творога: рецепт
Яблочный пирог в сковороде: пошаговый рецепт
Яблочный пирог в сковороде: пошаговый рецепт
Помидоры с начинкой из копченой курицы и кукурузы: рецепт
Помидоры с начинкой из копченой курицы и кукурузы: рецепт
Рецепт дня: паста с кабачками в сливочно-сырном соусе
Рецепт дня: паста с кабачками в сливочно-сырном соусе

Личность дня

Лучшие фильмы Кэмерон Диас и возвращение в кино спустя 11 лет

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK