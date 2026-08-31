Икра из баклажанов с яблоками на зиму: пошаговый рецепт

Как приготовить баклажанную икру

Автор: Мельник Анна

Осенняя кухня всегда щедра на простые, но невероятно вкусные блюда. Один из таких рецептов — баклажанная икра. Она хороша и как самостоятельная закуска, и как дополнение к хлебу или мясу. Делимся с вами рецептом.

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг

яблоки — 200 г

сладкий перец — 500 г

помидоры — 1 кг

лук — 450 г

сахар — ½ ч. л.

масло растительное — 100 мл

соль — по вкусу

Как готовить: