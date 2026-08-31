Икра из баклажанов с яблоками на зиму: пошаговый рецепт
Как приготовить баклажанную икру
Икра из баклажанов с яблоками на зиму: пошаговый рецепт
Shutterstock
Осенняя кухня всегда щедра на простые, но невероятно вкусные блюда. Один из таких рецептов — баклажанная икра. Она хороша и как самостоятельная закуска, и как дополнение к хлебу или мясу. Делимся с вами рецептом.
Ингредиенты:
- баклажаны — 1 кг
- яблоки — 200 г
- сладкий перец — 500 г
- помидоры — 1 кг
- лук — 450 г
- сахар — ½ ч. л.
- масло растительное — 100 мл
- соль — по вкусу
Как готовить:
- Баклажаны нарежьте небольшими кубиками, посолите и оставьте на полчаса, чтобы ушла горечь. Затем промойте и слегка отожмите.
- Помидоры и перец порежьте мелко, лук нашинкуйте, а яблоки натрите на крупной тёрке.
- В казане или глубокой сковороде разогрейте масло. Обжарьте лук до золотистости.
- Добавьте помидоры, накройте крышкой и прогревайте, пока они не станут мягкими.
- Всыпьте перец, яблоки и баклажаны. Тушите на среднем огне, периодически помешивая, пока овощи не станут однородной массой.
- Подсластите, снимите крышку и дайте лишней влаге выпариться — икра должна загустеть.
- В самом конце подсолите, разложите по стерилизованным банкам и закатайте.