Какой церковный праздник 5 сентября и что нельзя делать

Церковь чтит память пророка Захария и его жены Елисаветы - родителей Иоанна Крестителя.

Автор: Мельник Анна

В субботу, 5 сентября, православные христиане вспоминают пророка Захария и его жену Елисавету, а также преподобного Афанасия Брестского. Их почитают 5 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 18 сентября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

Какой церковный праздник 5 сентября

Священник Захария и праведная Елисавета - родители Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Супруги были уже в преклонном возрасте, когда Захарию явился Ангел и сообщил о скором рождении сына, который "будет велик пред Господом". Захария усомнился, за что был наказан немотой.

Свя­той про­рок За­ха­рия. azbyka.ru

Когда Елисавета родила сына, по внушению Святого Духа назвала ребенка Иоанном. Когда спросили Захарию, то он тоже написал имя Иоанн. В тот же миг к нему вернулся дар речи, и он стал пророчествовать о сыне как о Предтече Господа.

Свя­тая пра­вед­ная Ели­са­ве­та. azbyka.ru

Афанасий родился в знатной, богатой семье, получил хорошее образование и был обучен манерам. В 1627 году принял монашеский постриг в Вильне и стал наместником Дубровского монастыря, а позже - игуменом Брестского Симеоновского монастыря.

Однажды к нему явилась Пресвятая Богородица и дала наставление, чтобы святой продолжал проповедовать христианство и не боялся гнева императора. За такую позицию поляки бросили Афанасия в темницу, а после отрубили голову.

Перед смертью Афанасий предсказал, что православие обретет силу и будет процветать.

Пре­по­доб­но­му­че­ник Афа­на­сий. azbyka.ru

Традиции и обычаи 5 сентября

В народе верили, что в этот день из леса выходит кумоха, лихорадка, и нападает на женщин. Однако прогнать ее можно с помощью березового веника. В доме нужно было убирать с самого утра, чтобы болезни обходили стороной.

Также существовало поверье, что на Елизавету и Захария сбываются любые гадания. Бездетные молятся святым Захарию и Елизавете о рождении ребенка.

Если листья пожелтели - к ранней осени и суровой зиме.

Если много уродило рябины - к дождливой осени.

Если листья рябины пожелтели - к ранней и холодной зиме.

Что нельзя делать 5 сентября