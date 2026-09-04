Какой церковный праздник 5 сентября и что нельзя делать
Церковь чтит память пророка Захария и его жены Елисаветы - родителей Иоанна Крестителя.
В субботу, 5 сентября, православные христиане вспоминают пророка Захария и его жену Елисавету, а также преподобного Афанасия Брестского. Их почитают 5 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 18 сентября.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.
Какой церковный праздник 5 сентября
Священник Захария и праведная Елисавета - родители Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Супруги были уже в преклонном возрасте, когда Захарию явился Ангел и сообщил о скором рождении сына, который "будет велик пред Господом". Захария усомнился, за что был наказан немотой.
Когда Елисавета родила сына, по внушению Святого Духа назвала ребенка Иоанном. Когда спросили Захарию, то он тоже написал имя Иоанн. В тот же миг к нему вернулся дар речи, и он стал пророчествовать о сыне как о Предтече Господа.
Афанасий родился в знатной, богатой семье, получил хорошее образование и был обучен манерам. В 1627 году принял монашеский постриг в Вильне и стал наместником Дубровского монастыря, а позже - игуменом Брестского Симеоновского монастыря.
Однажды к нему явилась Пресвятая Богородица и дала наставление, чтобы святой продолжал проповедовать христианство и не боялся гнева императора. За такую позицию поляки бросили Афанасия в темницу, а после отрубили голову.
Перед смертью Афанасий предсказал, что православие обретет силу и будет процветать.
Традиции и обычаи 5 сентября
В народе верили, что в этот день из леса выходит кумоха, лихорадка, и нападает на женщин. Однако прогнать ее можно с помощью березового веника. В доме нужно было убирать с самого утра, чтобы болезни обходили стороной.
Также существовало поверье, что на Елизавету и Захария сбываются любые гадания. Бездетные молятся святым Захарию и Елизавете о рождении ребенка.
- Если листья пожелтели - к ранней осени и суровой зиме.
- Если много уродило рябины - к дождливой осени.
- Если листья рябины пожелтели - к ранней и холодной зиме.
Что нельзя делать 5 сентября
- Нельзя стирать.
- Не стоит ссориться.
- Не нужно ходить в грязной одежде.