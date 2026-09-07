Жена Гордона показала декольте и ноги на фото под сосной
Алеся Бацман предложила публике распознать место, где она позировала.
Алеся Бацман – журналистка и благоверная Дмитрия Гордона – поделилась в инстаграме подборкой летних фотографий, сделанных в Украине. Для фотосессии она выбрала белое кружевное платье с высоким разрезом спереди, сапоги и шляпу.
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Для части кадров публичная персона позировала под открытым небом. В какой-то момент она грациозно устроилась на дереве. Свой образ Алеся дополнила этническими украшениями в стиле бохо-шик.
В подписи к посту 41-летняя Бацман предложила подписчикам угадать место, где состоялась съемка. А также отметила, что таким было ее лето этого года.
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Алеся Бацман и Дмитрий Гордон воспитывают трех общих дочерей – Санту, Алису и Лиану. Как рассказывала Бацман, она познакомилась с Гордоном в 2006 году на четвертом курсе университета, когда обратилась к нему за интервью. В браке пара живет с 2011 года.