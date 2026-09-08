Фаршированные перцы с курицей, рисом и сыром: рецепт
Фаршированные перцы с курицей, рисом и сыром. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Фаршированный перец — это классика, которая подходит как для повседневного семейного обеда, так и для праздничного стола. В этом рецепте используется нежный куриный фарш и натёртый сыр, благодаря чему начинка получается особенно сочной, а бланширование делает сам перец мягким.
Ингредиенты:
- Сладкий болгарский перец (крупный) — 5 шт.
- Куриный фарш — 250–300 г
- Рис (сухой) — 200 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Морковь — 1 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте рис, отварите до готовности в подсоленной воде (около 20 минут) и дайте ему остыть. У перцев аккуратно срежьте верхушки («крышечки») и очистите серединку от семян.
- Опустите очищенные перцы в кипящую воду на 3–4 минуты, затем промойте холодной водой. Натрите морковь на крупной тёрке и обжарьте на разогретом растительном масле до мягкости.
- Натрите сыр на крупной тёрке. В глубокой миске соедините отварной рис, куриный фарш, обжаренную морковь и натёртый сыр. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородности.
- Плотно наполните перцы приготовленной начинкой, выложите в форму для запекания и накройте срезанными верхушками. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут.