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Фаршированные перцы с курицей, рисом и сыром: рецепт

Автор: Мельник Анна
Фаршированные перцы с курицей, рисом и сыром: рецепт
Фаршированные перцы с курицей, рисом и сыром. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Фаршированный перец — это классика, которая подходит как для повседневного семейного обеда, так и для праздничного стола. В этом рецепте используется нежный куриный фарш и натёртый сыр, благодаря чему начинка получается особенно сочной, а бланширование делает сам перец мягким.

Ингредиенты:

  • Сладкий болгарский перец (крупный) — 5 шт.
  • Куриный фарш — 250–300 г
  • Рис (сухой) — 200 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте рис, отварите до готовности в подсоленной воде (около 20 минут) и дайте ему остыть. У перцев аккуратно срежьте верхушки («крышечки») и очистите серединку от семян.
  2. Опустите очищенные перцы в кипящую воду на 3–4 минуты, затем промойте холодной водой. Натрите морковь на крупной тёрке и обжарьте на разогретом растительном масле до мягкости.
  3. Натрите сыр на крупной тёрке. В глубокой миске соедините отварной рис, куриный фарш, обжаренную морковь и натёртый сыр. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородности.
  4. Плотно наполните перцы приготовленной начинкой, выложите в форму для запекания и накройте срезанными верхушками. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут.
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Теги:
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