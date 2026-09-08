Фаршированные перцы с курицей, рисом и сыром: рецепт

Автор: Мельник Анна

Фаршированный перец — это классика, которая подходит как для повседневного семейного обеда, так и для праздничного стола. В этом рецепте используется нежный куриный фарш и натёртый сыр, благодаря чему начинка получается особенно сочной, а бланширование делает сам перец мягким.

Ингредиенты:

Сладкий болгарский перец (крупный) — 5 шт.

Куриный фарш — 250–300 г

Рис (сухой) — 200 г

Твёрдый сыр — 100 г

Морковь — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления: