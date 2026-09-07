Как приготовить плов в духовке: пошаговый рецепт
По этому рецепту у вас получится насыщенный и вкусный рассыпчатый плов
Как приготовить плов в духовке: пошаговый рецепт
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Если вы мечтаете о рассыпчатом плове, этот рецепт — находка. Всё, что нужно, — подготовить ингредиенты, сложить их в рукав для запекания и дать духовке сделать всю работу. В результате — сочное мясо, золотистый рис и аромат специй, от которых невозможно устоять.
Ингредиенты:
- Вода — 800 мл
- Рис длиннозернистый — 400 г
- Свинина — 600 г
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Лук — 3 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Соль — 1 ч. л.
- Куркума — по вкусу
- Специи д ля плова — 1–2 ч. л.
- Барбарис — 1–2 ч. л.
- Чеснок — 2 головки
Как готовить:
- Нарежьте свинину небольшими кусочками и быстро обжарьте на ложке масла до лёгкой золотистой корочки.
- Лук нарежьте кубиками, морковь — тонкой соломкой. На оставшемся масле дожарьте овощи до мягкости, не давая им сильно подрумяниться.
- В большой миске соедините промытый рис, мясо и овощи. Добавьте соль, специи, барбарис и щепотку куркумы для красивого цвета.
- Переложите всё в рукав для запекания, положите сверху целые головки чеснока и залейте горячей водой.
- Плотно закройте рукав и отправьте в духовку, разогретую до 190 °C, примерно на 50–60 минут.