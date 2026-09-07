Как приготовить плов в духовке: пошаговый рецепт

По этому рецепту у вас получится насыщенный и вкусный рассыпчатый плов

Автор: Мельник Анна

Если вы мечтаете о рассыпчатом плове, этот рецепт — находка. Всё, что нужно, — подготовить ингредиенты, сложить их в рукав для запекания и дать духовке сделать всю работу. В результате — сочное мясо, золотистый рис и аромат специй, от которых невозможно устоять.

Ингредиенты:

Вода — 800 мл

Рис длиннозернистый — 400 г

Свинина — 600 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Лук — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Соль — 1 ч. л.

Куркума — по вкусу

Специи д ля плова — 1–2 ч. л.

Барбарис — 1–2 ч. л.

Чеснок — 2 головки

Как готовить: