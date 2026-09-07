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Как приготовить плов в духовке: пошаговый рецепт

По этому рецепту у вас получится насыщенный и вкусный рассыпчатый плов

Автор: Мельник Анна
Как приготовить плов в духовке: пошаговый рецепт
Как приготовить плов в духовке: пошаговый рецепт
Shutterstock

Если вы мечтаете о рассыпчатом плове, этот рецепт — находка. Всё, что нужно, — подготовить ингредиенты, сложить их в рукав для запекания и дать духовке сделать всю работу. В результате — сочное мясо, золотистый рис и аромат специй, от которых невозможно устоять.

Ингредиенты:

  • Вода — 800 мл
  • Рис длиннозернистый — 400 г
  • Свинина — 600 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Лук — 3 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Куркума — по вкусу
  • Специи д ля плова — 1–2 ч. л.
  • Барбарис — 1–2 ч. л.
  • Чеснок — 2 головки

Как готовить:

  1. Нарежьте свинину небольшими кусочками и быстро обжарьте на ложке масла до лёгкой золотистой корочки.
  2. Лук нарежьте кубиками, морковь — тонкой соломкой. На оставшемся масле дожарьте овощи до мягкости, не давая им сильно подрумяниться.
  3. В большой миске соедините промытый рис, мясо и овощи. Добавьте соль, специи, барбарис и щепотку куркумы для красивого цвета.
  4. Переложите всё в рукав для запекания, положите сверху целые головки чеснока и залейте горячей водой.
  5. Плотно закройте рукав и отправьте в духовку, разогретую до 190 °C, примерно на 50–60 минут.
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Теги:
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