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Какой церковный праздник 9 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает родителей Девы Марии и пре­по­доб­ного Иосифа Во­лоц­кого.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 9 сентября и что нельзя делать
Праведные Иоаким и Анна.
открытые источники

В среду, 9 сентября, православные христиане чтят память праведных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии, а также пре­по­доб­ного Иосифа Во­лоц­кого. Их вспоминают 9 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 22 сентября. 

С именинами поздравляют обладателей имен: Яким, Анна, Иосиф, Никита, Северин, Фома.

Какой церковный праздник 9 сентября

Благочестивая пара Иоаким и Анна долго не могли иметь детей. Однажды мужчина пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, однако священник отказал ему в проведении обряда, обосновав отказ тем, что у его семьи нет потомства. Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка.

Тогда одномоментно ему и его жене явился ангел, который сообщил, что об их ребенке "будут говорить во всем мире". Спустя девять месяцев Анна родила девочку. Супруги дали обет посвятить ребенка Богу и отдали Марию в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.

Иосиф родился рядом с Волокамском в 1440 году. Праведный учился в монастыре, обучался наукам и Божьему Слову, вел благочестивую иноческую жизнь. Святой проводил много времени в молитве, постился и читал псалмы. Через несколько лет в тот же монастырь поступил также отец Иосифа.

В 1479 году Иосиф возвел свой монастырь, а рядом построил особый дом, где его иноки помогали нуждающимся. К Иосифу приходили даже бояре и князья, чтобы получить духовное наставление. Известно, что Иосиф известен своей сильной неприязнью к еврейским учениям, которые считал ересью. 

Традиции и обычаи 9 сентября

В народном календаре это был важный праздник: считалось, что после него лето окончательно уходит, а природа входит в новое время года. 

  • Если листья на вишневом дереве не опали - ждать теплой погоды.
  • Если много шелухи на луке - к холодной зиме.
  • Если много паутины - к холодной зиме.
  • Если выпал снег - к плохому урожаю.
  • Если из лиственницы не все иглы осыпались - зимой снег будет быстро таять.

Что нельзя делать 9 сентября

  • Нельзя занимать деньги.
  • Не стоит ссориться и осуждать людей.
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Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

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