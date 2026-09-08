Какой церковный праздник 9 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает родителей Девы Марии и пре­по­доб­ного Иосифа Во­лоц­кого.

Автор: Мельник Анна

В среду, 9 сентября, православные христиане чтят память праведных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии, а также пре­по­доб­ного Иосифа Во­лоц­кого. Их вспоминают 9 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 22 сентября.

С именинами поздравляют обладателей имен: Яким, Анна, Иосиф, Никита, Северин, Фома.

Какой церковный праздник 9 сентября

Благочестивая пара Иоаким и Анна долго не могли иметь детей. Однажды мужчина пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, однако священник отказал ему в проведении обряда, обосновав отказ тем, что у его семьи нет потомства. Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка.

Тогда одномоментно ему и его жене явился ангел, который сообщил, что об их ребенке "будут говорить во всем мире". Спустя девять месяцев Анна родила девочку. Супруги дали обет посвятить ребенка Богу и отдали Марию в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.

Иосиф родился рядом с Волокамском в 1440 году. Праведный учился в монастыре, обучался наукам и Божьему Слову, вел благочестивую иноческую жизнь. Святой проводил много времени в молитве, постился и читал псалмы. Через несколько лет в тот же монастырь поступил также отец Иосифа.

В 1479 году Иосиф возвел свой монастырь, а рядом построил особый дом, где его иноки помогали нуждающимся. К Иосифу приходили даже бояре и князья, чтобы получить духовное наставление. Известно, что Иосиф известен своей сильной неприязнью к еврейским учениям, которые считал ересью.

Традиции и обычаи 9 сентября

В народном календаре это был важный праздник: считалось, что после него лето окончательно уходит, а природа входит в новое время года.

Если листья на вишневом дереве не опали - ждать теплой погоды.

Если много шелухи на луке - к холодной зиме.

Если много паутины - к холодной зиме.

Если выпал снег - к плохому урожаю.

Если из лиственницы не все иглы осыпались - зимой снег будет быстро таять.

Что нельзя делать 9 сентября