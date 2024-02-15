Рецепт дня: простой салат с тунцом и яйцами

По рецепту Евгения Клопотенко

Автор: Мельник Анна

Салат с тунцом и яйцами фото: klopotenko.com

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Как приготовить салат с тунцом и яйцами: пошаговый рецепт

Иногда хочется простых и проверенных кулинарных решений: понятные ингредиенты и приятный вкус. Простой салат с тунцом - это легкое блюдо на обед или ужин, ингредиенты к которому можно купить даже в маленьком магазине возле дома. Делимся с вами рецептом от Евгения Клопотенко.

Ингредиенты для салата:

2 яйца

1 ст. л. растительного масла

1 томат

185 г консервированного тунца (1 банка)

65 г бейби шпината

15 г семян подсолнечника

Для заправки:

4 ст. л. растительного масла

1 ч. л. горчицы

1 ст. л. красного винного уксуса

Способ приготовления:

В сотейник налейте кипяток, бросьте 2 яйца комнатной температуры и варите 8 минут после закипания. Готовые яйца переложите в холодную воду, охладите и очистите. Нарежьте на четыре части. Томат нарежьте дольками. Если тунец консервированный крупными кусками, слегка разомните его вилкой. Сделайте соус винегрет: смешайте до однородности 4 ст. л. масла, 1 ч. л. горчицы и 1 ст. л. винного уксуса. В тарелку выложите бейби шпинат, 185 г консервированного тунца, яйца и томаты. Заправьте соусом, перемешайте и подавайте, посыпав семечками. Приятного аппетита!

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