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Рецепт дня: простой салат с тунцом и яйцами

По рецепту Евгения Клопотенко

Автор: Мельник Анна
Рецепт дня: простой салат с тунцом и яйцами
Салат с тунцом и яйцами фото: klopotenko.com

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Иногда хочется простых и проверенных кулинарных решений: понятные ингредиенты и приятный вкус. Простой салат с тунцом - это легкое блюдо на обед или ужин, ингредиенты к которому можно купить даже в маленьком магазине возле дома. Делимся с вами рецептом от Евгения Клопотенко.

Как приготовить салат с тунцом и яйцами: пошаговый рецепт

Ингредиенты для салата:

  • 2 яйца
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 томат
  • 185 г консервированного тунца (1 банка)
  • 65 г бейби шпината
  • 15 г семян подсолнечника

Для заправки:

  • 4 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ст. л. красного винного уксуса

Способ приготовления:

  1. В сотейник налейте кипяток, бросьте 2 яйца комнатной температуры и варите 8 минут после закипания. Готовые яйца переложите в холодную воду, охладите и очистите. Нарежьте на четыре части.
  2. Томат нарежьте дольками. Если тунец консервированный крупными кусками, слегка разомните его вилкой.
  3. Сделайте соус винегрет: смешайте до однородности 4 ст. л. масла, 1 ч. л. горчицы и 1 ст. л. винного уксуса.
  4. В тарелку выложите бейби шпинат, 185 г консервированного тунца, яйца и томаты. Заправьте соусом, перемешайте и подавайте, посыпав семечками.
  5. Приятного аппетита!

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Теги:
Евгений Клопотенко, рецепты

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