Рецепт дня: простой салат с тунцом и яйцами
По рецепту Евгения Клопотенко
Салат с тунцом и яйцами фото: klopotenko.com
Читай также: Ужин за 30 минут: рыба в конверте с маслом и цукиниИногда хочется простых и проверенных кулинарных решений: понятные ингредиенты и приятный вкус. Простой салат с тунцом - это легкое блюдо на обед или ужин, ингредиенты к которому можно купить даже в маленьком магазине возле дома. Делимся с вами рецептом от Евгения Клопотенко.
Как приготовить салат с тунцом и яйцами: пошаговый рецепт
Ингредиенты для салата:
- 2 яйца
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 томат
- 185 г консервированного тунца (1 банка)
- 65 г бейби шпината
- 15 г семян подсолнечника
Для заправки:
- 4 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ст. л. красного винного уксуса
Способ приготовления:
- В сотейник налейте кипяток, бросьте 2 яйца комнатной температуры и варите 8 минут после закипания. Готовые яйца переложите в холодную воду, охладите и очистите. Нарежьте на четыре части.
- Томат нарежьте дольками. Если тунец консервированный крупными кусками, слегка разомните его вилкой.
- Сделайте соус винегрет: смешайте до однородности 4 ст. л. масла, 1 ч. л. горчицы и 1 ст. л. винного уксуса.
- В тарелку выложите бейби шпинат, 185 г консервированного тунца, яйца и томаты. Заправьте соусом, перемешайте и подавайте, посыпав семечками.
- Приятного аппетита!
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