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Рецепт дня: мини-пироги с грибами, курицей и овощами

Вкусное и сытное блюдо

Автор: Мельник Анна
Рецепт дня: мини-пироги с грибами, курицей и овощами
Мини-пироги с грибами, курицей и овощами
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Мини-пироги — это отличная альтернатива полноценному пирогу. Такое угощение прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина, а также на праздничный стол. Весь секрет этого блюда в начинке: грибы, курица и овощи прекрасно дополняют друг друга, создавая невероятный вкусовой тандем. Делимся с вами простым рецептом.

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто — 2 листа
  • Грибы — 250 г
  • Куриная грудка — 250 г
  • Морковь — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Лук репчатый — 5 шт.
  • Розмарин — 2 веточки
  • Жирные сливки — 30 мл
  • Яичный желток
  • Тертый сыр — 40 г
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Сливочное масло — 10 г
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте оливковым маслом формы для выпекания. Овощи, курицу и грибы мелко нарежьте.
  2. На сковороде разогрейте оливковое и сливочное масло, добавьте лук и морковь, готовьте в течение 5 минут. Следом добавьте чеснок, а после — грибы. Тушите еще 5 минут.
  3. В готовую смесь добавьте курицу, розмарин, соль и перец по вкусу и оставьте на среднем огне на 15-20 минут. Аккуратно влейте сливки, перемешайте и оставьте на 5 минут на огне — смесь должна загустеть.
  4. Из слоеного теста вырежьте необходимое количество кружков и выложите их в формы для выпекания, смажьте тесто взбитым желтком, выложите начинку, сверху накройте кружочками из теста и выпекайте в разогретой духовке в течение 15-20 минут.
  5. Готовые пироги посыпьте натертым сыром.
  6. Приятного аппетита!

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Теги:
питание, пироги, рецепты

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