Рецепт дня: мини-пироги с грибами, курицей и овощами
Вкусное и сытное блюдо
Мини-пироги с грибами, курицей и овощами
Читай также: Блюдо выходного дня: рыбные стейки с овощами в фольгеМини-пироги — это отличная альтернатива полноценному пирогу. Такое угощение прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина, а также на праздничный стол. Весь секрет этого блюда в начинке: грибы, курица и овощи прекрасно дополняют друг друга, создавая невероятный вкусовой тандем. Делимся с вами простым рецептом.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто — 2 листа
- Грибы — 250 г
- Куриная грудка — 250 г
- Морковь — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Лук репчатый — 5 шт.
- Розмарин — 2 веточки
- Жирные сливки — 30 мл
- Яичный желток
- Тертый сыр — 40 г
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Сливочное масло — 10 г
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте оливковым маслом формы для выпекания. Овощи, курицу и грибы мелко нарежьте.
- На сковороде разогрейте оливковое и сливочное масло, добавьте лук и морковь, готовьте в течение 5 минут. Следом добавьте чеснок, а после — грибы. Тушите еще 5 минут.
- В готовую смесь добавьте курицу, розмарин, соль и перец по вкусу и оставьте на среднем огне на 15-20 минут. Аккуратно влейте сливки, перемешайте и оставьте на 5 минут на огне — смесь должна загустеть.
- Из слоеного теста вырежьте необходимое количество кружков и выложите их в формы для выпекания, смажьте тесто взбитым желтком, выложите начинку, сверху накройте кружочками из теста и выпекайте в разогретой духовке в течение 15-20 минут.
- Готовые пироги посыпьте натертым сыром.
- Приятного аппетита!
Ранее мы рассказывали, как приготовить вегетарианский бургер: ТОП-3 рецепта котлет без мяса и рыбы.