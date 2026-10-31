АфишаАфиша
Русский Українська

Какой церковный праздник 1 ноября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает бессребреников Косму и Дамиана.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 1 ноября - традиции и что нельзя делать
Свя­тые бес­среб­ре­ни­ки Кос­ма и Да­ми­ан.
открытые источники

В воскресенье, 1 ноября, православные христиане вспоминают святых бессребреников Косму и Дамиана. В народном календаре — Кузьминки. Их почитают 1 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 14 ноября. 

С именинами поздравляют обладателей имен: Ян, Яков, Фома, Федор, Теодор, Савва, Петр, Кузьма, Иван, Дмитрий, Денис, Демьян, Давид, Александр, Адриан, Юлиана, Ульяна, Елизавета и Агриппина.

Какой церковный праздник 1 ноября

Косма и Дамиан родом из Азии и были родными братьями. Они рано потеряли отца, их мать воспитывала сыновей в благочестии и любви к Богу. Косма и Дамиан обучились врачебному делу и стали помогать нуждающимся. Их прозвали бессребрениками из-за того, что они никакой платы за свою помощь не брали. Всю свою жизнь Косма и Дамиан отдали на благо людей и мирно отошли к Богу в Феремане.

Косма и Дамиан.
Косма и Дамиан.
открытые источники

Традиции и обычаи 1 ноября

На Кузьму доигрывали свадьбы. Святых почитали как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесел. Женщины садились за прядение шерсти, чтобы потом связать зимние вещи или наткать теплые ткани.

Также отмечали курьи именины. Богатые отправляли кур в подарок бедным родственникам. Таких кур было принято содержать в почете: кормить овсом, ячменем и не убивать. Их яйца считали лечебными.

  • Если снег - река разольется весной.
  • Если тепло - к холодной зиме.
  • Если деревья полностью не сбросили листву - к лютой зиме и неурожайному году.

Что нельзя делать 1 ноября

  • Не стоит смотреть в глаза нищему, подавая милостыню.
  • Не стоит злословить и ссориться.
Читайте нас в Google.News
Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

Статьи по теме

Какой церковный праздник 31 октября - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 31 октября - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 30 октября - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 30 октября - традиции и что нельзя делать
Хэллоуин в кино: ТОП-13 фильмов для просмотра перед Днем всех святых
Хэллоуин в кино: ТОП-13 фильмов для просмотра перед Днем всех святых
Идеальные коктейли для Хэллоуина: 3 напитка для вечеринки
Идеальные коктейли для Хэллоуина: 3 напитка для вечеринки
Без макияжа и на больничной койке: Кацурин показал Дорофееву после госпитализации
Без макияжа и на больничной койке: Кацурин показал Дорофееву после госпитализации
Димопулос показалась с детьми и матерью в ОАЭ
Димопулос показалась с детьми и матерью в ОАЭ

Личность дня

Умер актер «Звездного пути» и «Людей Икс» Патрик Стюарт

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK