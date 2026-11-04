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Ароматный суп с индейкой и тыквой: пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна
Ароматный суп с индейкой и тыквой: пошаговый рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Ищите идею для сытного, но легкого обеда? Этот пряный суп с нежной индейкой, тыквой и сливками идеально сочетает яркие осенние вкусы и дарит чувство комфорта. 

Ингредиенты:

  • Филе индейки — 300–350 г
  • Тыква — 250–300 г
  • Картофель — 3–4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Стебли сельдерея — 2 шт.
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Сливки — 60–80 мл
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Приправа карри — 2 ч. л.
  • Вода — 2,5 л
  • Соль, черный перец и зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Залейте филе индейки водой и отварите до готовности (около 30 минут). Извлеките мясо, слегка остудите и нарезайте небольшими кусочками.
  2. Нарежьте лук, морковь и сельдерей небольшими кубиками. Обжаривайте их на растительном масле 5–6 минут, затем посыпьте карри и подержите на огне еще пару минут.
  3. Переложите обжаренные овощи в кипящий бульон. Добавьте накрошенный картофель и тыкву. Варите на среднем огне 20–25 минут до мягкости.
  4. Верните в суп нарезанную индейку и влейте сливки. Приправьте солью и перцем, доведите до кипения и сразу снимите с плиты.
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Теги:
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