Ароматный суп с индейкой и тыквой: пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна

Ищите идею для сытного, но легкого обеда? Этот пряный суп с нежной индейкой, тыквой и сливками идеально сочетает яркие осенние вкусы и дарит чувство комфорта.

Ингредиенты:

Филе индейки — 300–350 г

Тыква — 250–300 г

Картофель — 3–4 шт.

Морковь — 1 шт.

Стебли сельдерея — 2 шт.

Репчатый лук — 2 шт.

Сливки — 60–80 мл

Растительное масло — 2 ст. л.

Приправа карри — 2 ч. л.

Вода — 2,5 л

Соль, черный перец и зелень — по вкусу

Способ приготовления: