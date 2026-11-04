Ароматный суп с индейкой и тыквой: пошаговый рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Ищите идею для сытного, но легкого обеда? Этот пряный суп с нежной индейкой, тыквой и сливками идеально сочетает яркие осенние вкусы и дарит чувство комфорта.
Ингредиенты:
- Филе индейки — 300–350 г
- Тыква — 250–300 г
- Картофель — 3–4 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Стебли сельдерея — 2 шт.
- Репчатый лук — 2 шт.
- Сливки — 60–80 мл
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Приправа карри — 2 ч. л.
- Вода — 2,5 л
- Соль, черный перец и зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Залейте филе индейки водой и отварите до готовности (около 30 минут). Извлеките мясо, слегка остудите и нарезайте небольшими кусочками.
- Нарежьте лук, морковь и сельдерей небольшими кубиками. Обжаривайте их на растительном масле 5–6 минут, затем посыпьте карри и подержите на огне еще пару минут.
- Переложите обжаренные овощи в кипящий бульон. Добавьте накрошенный картофель и тыкву. Варите на среднем огне 20–25 минут до мягкости.
- Верните в суп нарезанную индейку и влейте сливки. Приправьте солью и перцем, доведите до кипения и сразу снимите с плиты.