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Какой церковный праздник 30 октября - традиции и что нельзя делать

Христиане вспоминают священномучеников Зиновия и Зиновию.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 30 октября - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 30 октября - традиции и что нельзя делать
depositphotos.com

В пятницу, 30 октября, православные христиане чтят память священномученика Зиновия и его сестры — мученицы Зиновии. В народном календаре — Синичкин день. Их вспоминают 30 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 12 ноября. 

С именинами поздравляют носителей имен: Герман, Марк, Елена, Анастасия, Леонид, Терентий, Артем, Семен, Матвей, Зиновий, Макар, Максим, Александр, Йосиф, Степан, Юлиан. 

Какой церковный праздник 30 октября

Зиновий и Зиновия родились в верующей семье и воспитывались согласно христианской вере. Брат и сестра рано потеряли родителей и единогласно решили отдать все имущество нуждающимся. Зиновий и Зиновия посвятили свою жизнь вере в Иисуса. За свою преданность Богу Зиновий получил дар исцеления больных. После мужчину избрали епископом Егейским.

Святые Зиновий и Зиновия погибли из-за веры.
Святые Зиновий и Зиновия погибли из-за веры.
открытые источники

Святые жили во времена правления императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан. Сначала он вызвал Зиновия на допрос, где епископу угрожали, а после начали пытать. Однако святой не отрекся от веры. Когда Зиновия узнала о страданиях брата, то срочно пришла на судилище, где язычники издевались над христианами. Девушка призвала власть подвергнуть истязаниям за веру и ее. Диоклетиан предложил сестре святого поклониться идолам, но когда Зиновия отказала, то император приказал убить обоих.

Традиции и обычаи 30 октября

В народе 30 октября называли Синичкиным праздником. Так как на Зиновьев день прилетали птицы-зимники, в том числе синицы. Люди готовили и развешивали на деревьях кормушки, приговаривая: "Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною".

Поведение синиц предсказывало будущую погоду: если они стаями появлялись у дома - к скорому похолоданию.

  • Если синица свистит - ждать солнечной погоды.
  • Летают насекомые  - к теплой зиме.
  • Если синица пищит - к заморозкам ночью. 
  • Гуси и утки часто перелетают с места на место - к холодной зиме.
  • Если заяц сменил шерсть на белую - к скорому снегу.
  • Если с утра тетерев токует - ждать снега.

Что нельзя делать 30 октября

  • Нельзя гулять одному по лесу.
  • Не стоит обещать и не сдерживать свое слово.
  • Нельзя ломать деревья, кустарники и вытаптывать траву.
  • Не нужно трогать животных с потомством и бить зверей.
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