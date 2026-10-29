Христиане вспоминают священномучеников Зиновия и Зиновию.

Автор: Мельник Анна

Какой церковный праздник 30 октября - традиции и что нельзя делать

В пятницу, 30 октября, православные христиане чтят память священномученика Зиновия и его сестры — мученицы Зиновии. В народном календаре — Синичкин день. Их вспоминают 30 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 12 ноября.

С именинами поздравляют носителей имен: Герман, Марк, Елена, Анастасия, Леонид, Терентий, Артем, Семен, Матвей, Зиновий, Макар, Максим, Александр, Йосиф, Степан, Юлиан.

Какой церковный праздник 30 октября

Зиновий и Зиновия родились в верующей семье и воспитывались согласно христианской вере. Брат и сестра рано потеряли родителей и единогласно решили отдать все имущество нуждающимся. Зиновий и Зиновия посвятили свою жизнь вере в Иисуса. За свою преданность Богу Зиновий получил дар исцеления больных. После мужчину избрали епископом Егейским.

Святые Зиновий и Зиновия погибли из-за веры. открытые источники

Святые жили во времена правления императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан. Сначала он вызвал Зиновия на допрос, где епископу угрожали, а после начали пытать. Однако святой не отрекся от веры. Когда Зиновия узнала о страданиях брата, то срочно пришла на судилище, где язычники издевались над христианами. Девушка призвала власть подвергнуть истязаниям за веру и ее. Диоклетиан предложил сестре святого поклониться идолам, но когда Зиновия отказала, то император приказал убить обоих.

Традиции и обычаи 30 октября

В народе 30 октября называли Синичкиным праздником. Так как на Зиновьев день прилетали птицы-зимники, в том числе синицы. Люди готовили и развешивали на деревьях кормушки, приговаривая: "Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною".

Поведение синиц предсказывало будущую погоду: если они стаями появлялись у дома - к скорому похолоданию.

Если синица свистит - ждать солнечной погоды.

Летают насекомые - к теплой зиме.

Если синица пищит - к заморозкам ночью.

Гуси и утки часто перелетают с места на место - к холодной зиме.

Если заяц сменил шерсть на белую - к скорому снегу.

Если с утра тетерев токует - ждать снега.

Что нельзя делать 30 октября