Какой церковный праздник 30 октября - традиции и что нельзя делать
Христиане вспоминают священномучеников Зиновия и Зиновию.
В пятницу, 30 октября, православные христиане чтят память священномученика Зиновия и его сестры — мученицы Зиновии. В народном календаре — Синичкин день. Их вспоминают 30 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 12 ноября.
С именинами поздравляют носителей имен: Герман, Марк, Елена, Анастасия, Леонид, Терентий, Артем, Семен, Матвей, Зиновий, Макар, Максим, Александр, Йосиф, Степан, Юлиан.
Какой церковный праздник 30 октября
Зиновий и Зиновия родились в верующей семье и воспитывались согласно христианской вере. Брат и сестра рано потеряли родителей и единогласно решили отдать все имущество нуждающимся. Зиновий и Зиновия посвятили свою жизнь вере в Иисуса. За свою преданность Богу Зиновий получил дар исцеления больных. После мужчину избрали епископом Егейским.
Святые жили во времена правления императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан. Сначала он вызвал Зиновия на допрос, где епископу угрожали, а после начали пытать. Однако святой не отрекся от веры. Когда Зиновия узнала о страданиях брата, то срочно пришла на судилище, где язычники издевались над христианами. Девушка призвала власть подвергнуть истязаниям за веру и ее. Диоклетиан предложил сестре святого поклониться идолам, но когда Зиновия отказала, то император приказал убить обоих.
Традиции и обычаи 30 октября
В народе 30 октября называли Синичкиным праздником. Так как на Зиновьев день прилетали птицы-зимники, в том числе синицы. Люди готовили и развешивали на деревьях кормушки, приговаривая: "Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною".
Поведение синиц предсказывало будущую погоду: если они стаями появлялись у дома - к скорому похолоданию.
- Если синица свистит - ждать солнечной погоды.
- Летают насекомые - к теплой зиме.
- Если синица пищит - к заморозкам ночью.
- Гуси и утки часто перелетают с места на место - к холодной зиме.
- Если заяц сменил шерсть на белую - к скорому снегу.
- Если с утра тетерев токует - ждать снега.
Что нельзя делать 30 октября
- Нельзя гулять одному по лесу.
- Не стоит обещать и не сдерживать свое слово.
- Нельзя ломать деревья, кустарники и вытаптывать траву.
- Не нужно трогать животных с потомством и бить зверей.