Какой церковный праздник 15 августа и что нельзя делать

Христиане чтят память свя­того апо­стола пер­во­му­че­ника и ар­хи­ди­а­кона Сте­фана.

Автор: Шапарь Анастасия

В понедельник, 15 июля, православные христиане вспоминают свя­того апо­стола пер­во­му­че­ника Сте­фана. В народе святого Стефана прозвали Сеновалом. В мире отмечают День археолога.

Именины празднуют носители имен: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

Какой церковный праздник 15 июля

Стефан жил в III веке. Тогда стоял спор между Римской и Африканской церковью за кающихся еретиков, поэтому было принято решение крестить их повторно. Римская церковь принимала людей через возложение рук и покаяние.

Свя­той апо­стол пер­во­му­че­ник Сте­фан. azbyka.ru

Стефан боролся с Новатом, который не хотел принимать еретиков. Стефан крестил трибуна Немезия, тем самым исцелив его дочь. Но за веру их двоих усекли мечом. Стефан еще несколько раз исцелял верой людей, поэтому святого казнили.

Традиции и обычаи 15 июля

В народе святого Стефана прозвали Сеновалом, так как в это время заканчивался сенокос. Также в этот день было принято собирать цветы и травы, из которых плели "Степанов венок". Его приносили в дом и вешали в красном углу, чтобы в случае заболевания кого-то в доме, хозяйка может оторвать от венка пучок "мощных трав" и заварить их, чтобы отогнать болезни.

На Стефана особенно обхаживали лошадей. В воду бросали мелкую серебряную монету, а после поили животное из шапки, куда также клали деньги. После монету доставали из шапки и тайно от всех хоронили в конюшне под яслями. Считалось, что от этого лошади становятся покладистыми и перестают бояться нечистой силы.

Какая погода утром, такой будет последующие 6 недель.

Если ветер северо-восточный - к неудачному урожаю зерновых.

Если дождь - к урожаю картофеля.

Что нельзя делать 15 июля

Нельзя расстраиваться и ругаться.

Не стоит начинать дела, связанные со здоровьем.

Не следует строить планы.

День археолога

День археолога в Украине был учрежден Указом Президента от 6 августа 2008 года № 694/2008. Цель Дня: учесть вклад украинских археологов в развитие археологии, сохранности, исследовании и популяризации археологического наследия Украины.