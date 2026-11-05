Модель Элис Хакстепп родила актеру их первого общего ребенка

Автор: Коваленко Наталья

58-летний Джейми Фокс в третий раз стал отцом

Голливудский актер Джейми Фокс и его молодая избранница, модель Элис Хакстепп, стали родителями. Для 58-летней кинозвезды это уже третий ребенок, тогда как для 31-летней Элис это первый опыт материнства.

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Информацию о пополнении в звездной семье подтвердили инсайдеры издания People . В настоящее время пол, имя и точная дата рождения малыша держатся в тайне.

Пара состоит в отношениях с перерывами уже около четырех лет. Впервые их заметили вместе еще на красной дорожке премьеры фильма «Дневная смена» летом 2022 года, а о романтической связи папарацци активно заговорили в августе 2023-го. Несмотря на слухи о разрыве в прошлом году, уже в мае 2026-го стало известно, что влюбленные ожидают общего ребенка.

У актера уже есть две взрослые дочери от предыдущих отношений: 32-летняя Коринн от Конни Клайн и 18-летняя Анелиз от Кристин Граннис.