58-летний Джейми Фокс в третий раз стал отцом
Модель Элис Хакстепп родила актеру их первого общего ребенка
Голливудский актер Джейми Фокс и его молодая избранница, модель Элис Хакстепп, стали родителями. Для 58-летней кинозвезды это уже третий ребенок, тогда как для 31-летней Элис это первый опыт материнства.
Читай также: SKYLERR показала, как отгуляла девичник перед свадьбойИнформацию о пополнении в звездной семье подтвердили инсайдеры издания People. В настоящее время пол, имя и точная дата рождения малыша держатся в тайне.
Пара состоит в отношениях с перерывами уже около четырех лет. Впервые их заметили вместе еще на красной дорожке премьеры фильма «Дневная смена» летом 2022 года, а о романтической связи папарацци активно заговорили в августе 2023-го. Несмотря на слухи о разрыве в прошлом году, уже в мае 2026-го стало известно, что влюбленные ожидают общего ребенка.
У актера уже есть две взрослые дочери от предыдущих отношений: 32-летняя Коринн от Конни Клайн и 18-летняя Анелиз от Кристин Граннис.
Jamie Foxx is a dad again: Oscar-winner, 58, welcomes first child with girlfriend Alyce Huckstepp, 31 https://t.co/f2FADsLYdo— Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 4, 2026