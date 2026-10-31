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Идеальные коктейли для Хэллоуина: 3 напитка для вечеринки

Как приготовить атмосферный напиток для праздника в домашних условиях

Автор: Мельник Анна
Идеальные коктейли для Хэллоуина: 3 напитка для вечеринки
Идеальные коктейли для Хэллоуина: 3 напитка для вечеринки
freepik.com

Хэллоуин — это прекрасный повод устроить вечеринку дома и собрать друзей. Естественно, следует тщательно подготовиться. Помимо праздничного образа и украшения дома, стоит позаботиться об угощениях и приготовить напитки. Собрали для вас несколько рецептов вкусных коктейлей.

«Ведьминский» коктейль на Хеллоуин

«Ведьминский» коктейль на Хеллоуин
«Ведьминский» коктейль на Хеллоуин
pinterest

Ингредиенты:

  • Дынный ликёр «Мидори» - 70 мл
  • Апельсиновый сок - 70 мл
  • Спрайт - 70 мл
  • Лёд - 1 горсть

Способ приготовления:

  1. Поместите лёд в шейкер. Влейте ликёр и сок. Хорошо встряхните.
  2. Процедите в бокал. Добавьте спрайт и немного перемешайте.

Кровавый пунш на Хэллоуин

Кровавый пунш на Хэллоуин
Кровавый пунш на Хэллоуин
pinterest

Ингредиенты:

  • 3 стакана свежего клюквенного сока
  • 3 стакана газировки
  • 1 стакан пюре из замороженных ягод
  • 1 стакан колотого льда
  • Мед или сахар по вкусу

Способ приготовления:

  1. В стеклянной посуде для пунша соедините клюквенный сок, газировку, ягодное пюре и лед. Хорошо перемешайте.
  2. Разлейте пунш по 8 бокалам.
  3. Для создания ледяных кубиков в стиле Хэллоуина: поместите в формочки для льда пластмассовых пауков или жуков. Залейте их водой и заморозьте.
  4. Добавьте несколько таких кубиков льда в каждый бокал и налейте кроваво-красный пунш.

Коктейль "Поцелуй вампира"

Коктейль "Поцелуй вампира"
Коктейль "Поцелуй вампира"
pinterest

Ингредиенты:

  • Водка - 40 мл
  • Апельсиновый сок  - 120 мл
  • Вишневый сок - 20 мл
  • Спрайт - по вкусу
  • Лакрица - 1 палочка

Способ приготовления:

  1. Налейте в высокий стакан апельсиновый сок, водку и вишневый сок.
  2. Сверху вылейте спрайт и украсьте палочкой лакрицы. 
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Теги:
напитки, вечеринка, хэллоуин, рецепты

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