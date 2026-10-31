Идеальные коктейли для Хэллоуина: 3 напитка для вечеринки

Как приготовить атмосферный напиток для праздника в домашних условиях

Автор: Мельник Анна

Хэллоуин — это прекрасный повод устроить вечеринку дома и собрать друзей. Естественно, следует тщательно подготовиться. Помимо праздничного образа и украшения дома, стоит позаботиться об угощениях и приготовить напитки. Собрали для вас несколько рецептов вкусных коктейлей.

«Ведьминский» коктейль на Хеллоуин

«Ведьминский» коктейль на Хеллоуин pinterest

Ингредиенты:

Дынный ликёр «Мидори» - 70 мл

Апельсиновый сок - 70 мл

Спрайт - 70 мл

Лёд - 1 горсть

Способ приготовления:

Поместите лёд в шейкер. Влейте ликёр и сок. Хорошо встряхните. Процедите в бокал. Добавьте спрайт и немного перемешайте.

Кровавый пунш на Хэллоуин

Кровавый пунш на Хэллоуин pinterest

Ингредиенты:

3 стакана свежего клюквенного сока

3 стакана газировки

1 стакан пюре из замороженных ягод

1 стакан колотого льда

Мед или сахар по вкусу

Способ приготовления:

В стеклянной посуде для пунша соедините клюквенный сок, газировку, ягодное пюре и лед. Хорошо перемешайте. Разлейте пунш по 8 бокалам. Для создания ледяных кубиков в стиле Хэллоуина: поместите в формочки для льда пластмассовых пауков или жуков. Залейте их водой и заморозьте. Добавьте несколько таких кубиков льда в каждый бокал и налейте кроваво-красный пунш.

Коктейль "Поцелуй вампира"

Коктейль "Поцелуй вампира" pinterest

Ингредиенты:

Водка - 40 мл

Апельсиновый сок - 120 мл

Вишневый сок - 20 мл

Спрайт - по вкусу

Лакрица - 1 палочка

Способ приготовления: