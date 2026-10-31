Идеальные коктейли для Хэллоуина: 3 напитка для вечеринки
Как приготовить атмосферный напиток для праздника в домашних условиях
Идеальные коктейли для Хэллоуина: 3 напитка для вечеринки
freepik.com
Хэллоуин — это прекрасный повод устроить вечеринку дома и собрать друзей. Естественно, следует тщательно подготовиться. Помимо праздничного образа и украшения дома, стоит позаботиться об угощениях и приготовить напитки. Собрали для вас несколько рецептов вкусных коктейлей.
«Ведьминский» коктейль на Хеллоуин
«Ведьминский» коктейль на Хеллоуин
Ингредиенты:
- Дынный ликёр «Мидори» - 70 мл
- Апельсиновый сок - 70 мл
- Спрайт - 70 мл
- Лёд - 1 горсть
Способ приготовления:
- Поместите лёд в шейкер. Влейте ликёр и сок. Хорошо встряхните.
- Процедите в бокал. Добавьте спрайт и немного перемешайте.
Кровавый пунш на Хэллоуин
Кровавый пунш на Хэллоуин
Ингредиенты:
- 3 стакана свежего клюквенного сока
- 3 стакана газировки
- 1 стакан пюре из замороженных ягод
- 1 стакан колотого льда
- Мед или сахар по вкусу
Способ приготовления:
- В стеклянной посуде для пунша соедините клюквенный сок, газировку, ягодное пюре и лед. Хорошо перемешайте.
- Разлейте пунш по 8 бокалам.
- Для создания ледяных кубиков в стиле Хэллоуина: поместите в формочки для льда пластмассовых пауков или жуков. Залейте их водой и заморозьте.
- Добавьте несколько таких кубиков льда в каждый бокал и налейте кроваво-красный пунш.
Коктейль "Поцелуй вампира"
Коктейль "Поцелуй вампира"
Ингредиенты:
- Водка - 40 мл
- Апельсиновый сок - 120 мл
- Вишневый сок - 20 мл
- Спрайт - по вкусу
- Лакрица - 1 палочка
Способ приготовления:
- Налейте в высокий стакан апельсиновый сок, водку и вишневый сок.
- Сверху вылейте спрайт и украсьте палочкой лакрицы.