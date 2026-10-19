АфишаАфиша
Русский Українська

Картофельный салат с морепродуктами и свежей зеленью

Пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна
Картофельный салат с морепродуктами и свежей зеленью
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Этот салат — отличное сочетание сытного картофеля, нежных морепродуктов и сочной зелени. Копчёная рыбка придаёт блюду приятную пикантность, а сок лайма — лёгкую цитрусовую свежесть.

Ингредиенты:

  • Крупный картофель — 4 шт.
  • Очищенные сырые креветки — 200 г
  • Копчёный лосось — 150 г
  • Свежий шпинат — 1 пучок
  • Зелёный лук — несколько перьев
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лайм — 1 шт.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Оливковое масло — по вкусу
  • Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель в кожуре до готовности, дайте ему слегка остыть, затем очистите.
  2. Разогрейте на сковороде немного оливкового масла и быстро обжарьте креветки в течение нескольких минут до аппетитной золотистой корочки.
  3. Нарежьте картофель, лосось и обжаренные креветки небольшими кусочками. Мелко порубите зелень шпината, лук и пропустите чеснок через пресс. Переложите всё в салатник.
  4. Добавьте майонез, свежевыжатый сок лайма, немного оливкового масла, соль и перец. Тщательно всё перемешайте и подавайте к столу.
Читайте нас в Google.News
Теги:
рецепты

Статьи по теме

Рецепт выходного дня: яркий осенний салат с хурмой, айвой и медовой заправкой
Рецепт выходного дня: яркий осенний салат с хурмой, айвой и медовой заправкой
Идеальный сезонный ужин: пряная тыква с курицей в духовке
Идеальный сезонный ужин: пряная тыква с курицей в духовке
Рецепт запеченного камамбера на Хэллоуин
Рецепт запеченного камамбера на Хэллоуин
Быстро и вкусно: паста под ароматным тыквенным соусом
Быстро и вкусно: паста под ароматным тыквенным соусом
Рецепт мини-пирогов на Хэллоуин
Рецепт мини-пирогов на Хэллоуин
Зелёная аджика на зиму без варки: пошаговый рецепт
Зелёная аджика на зиму без варки: пошаговый рецепт

Личность дня

Фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, которые сделали его легендой боевиков

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK