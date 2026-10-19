Картофельный салат с морепродуктами и свежей зеленью
Пошаговый рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Этот салат — отличное сочетание сытного картофеля, нежных морепродуктов и сочной зелени. Копчёная рыбка придаёт блюду приятную пикантность, а сок лайма — лёгкую цитрусовую свежесть.
Ингредиенты:
- Крупный картофель — 4 шт.
- Очищенные сырые креветки — 200 г
- Копчёный лосось — 150 г
- Свежий шпинат — 1 пучок
- Зелёный лук — несколько перьев
- Чеснок — 2 зубчика
- Лайм — 1 шт.
- Майонез — 3 ст. л.
- Оливковое масло — по вкусу
- Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите картофель в кожуре до готовности, дайте ему слегка остыть, затем очистите.
- Разогрейте на сковороде немного оливкового масла и быстро обжарьте креветки в течение нескольких минут до аппетитной золотистой корочки.
- Нарежьте картофель, лосось и обжаренные креветки небольшими кусочками. Мелко порубите зелень шпината, лук и пропустите чеснок через пресс. Переложите всё в салатник.
- Добавьте майонез, свежевыжатый сок лайма, немного оливкового масла, соль и перец. Тщательно всё перемешайте и подавайте к столу.