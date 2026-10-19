Картофельный салат с морепродуктами и свежей зеленью

Пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна

Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Этот салат — отличное сочетание сытного картофеля, нежных морепродуктов и сочной зелени. Копчёная рыбка придаёт блюду приятную пикантность, а сок лайма — лёгкую цитрусовую свежесть.

Ингредиенты:

Крупный картофель — 4 шт.

Очищенные сырые креветки — 200 г

Копчёный лосось — 150 г

Свежий шпинат — 1 пучок

Зелёный лук — несколько перьев

Чеснок — 2 зубчика

Лайм — 1 шт.

Майонез — 3 ст. л.

Оливковое масло — по вкусу

Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления: