Тыквенное варенье с имбирём и цитрусом: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Согревающее десертное лакомство с ярким вкусом и бодрящим ароматом. Пряный имбирь и цитрусовая кислинка идеально оттеняют мягкую сладость тыквы, превращая обычное варенье в настоящий витаминный деликатес.
Ингредиенты:
- Мякоть тыквы — 1 кг
- Сахар — 1 кг
- Лимон — 1 шт.
- Свежий корень имбиря — кусочек 5–7 см
Способ приготовления:
- Нарежьте мякоть аккуратными небольшими кубиками, переложите в кастрюлю и пересыпьте сахаром. Оставьте на несколько часов, чтобы тыква пустила сок.
- Лимон нашинкуйте кусочками, удалите косточки и пюрируйте в блендере. Очищенный имбирь натрите на мелкой тёрке. Переложите лимонную массу и имбирь к тыкве, после чего всё тщательно перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите массу до кипения при постоянном помешивании. Затем уменьшите нагрев и варите 30–40 минут, периодически помешивая.
- Если вы предпочитаете более густую и однородную консистенцию, в конце приготовления слегка разомните ломтики тыквы толкушкой.