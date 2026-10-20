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Тыквенное варенье с имбирём и цитрусом: рецепт

Автор: Мельник Анна
Тыквенное варенье с имбирём и цитрусом: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Согревающее десертное лакомство с ярким вкусом и бодрящим ароматом. Пряный имбирь и цитрусовая кислинка идеально оттеняют мягкую сладость тыквы, превращая обычное варенье в настоящий витаминный деликатес.

Ингредиенты:

  • Мякоть тыквы — 1 кг
  • Сахар — 1 кг
  • Лимон — 1 шт.
  • Свежий корень имбиря — кусочек 5–7 см

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мякоть аккуратными небольшими кубиками, переложите в кастрюлю и пересыпьте сахаром. Оставьте на несколько часов, чтобы тыква пустила сок.
  2. Лимон нашинкуйте кусочками, удалите косточки и пюрируйте в блендере. Очищенный имбирь натрите на мелкой тёрке. Переложите лимонную массу и имбирь к тыкве, после чего всё тщательно перемешайте.
  3. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите массу до кипения при постоянном помешивании. Затем уменьшите нагрев и варите 30–40 минут, периодически помешивая.
  4. Если вы предпочитаете более густую и однородную консистенцию, в конце приготовления слегка разомните ломтики тыквы толкушкой.
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Теги:
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