Тыквенное варенье с имбирём и цитрусом: рецепт

Автор: Мельник Анна

Согревающее десертное лакомство с ярким вкусом и бодрящим ароматом. Пряный имбирь и цитрусовая кислинка идеально оттеняют мягкую сладость тыквы, превращая обычное варенье в настоящий витаминный деликатес.

Ингредиенты:

Мякоть тыквы — 1 кг

Сахар — 1 кг

Лимон — 1 шт.

Свежий корень имбиря — кусочек 5–7 см

Способ приготовления: