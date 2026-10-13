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Локации Киева с чертовщиной: где пощекотать нервы в столице

Киев фантастический и загадочный город.

Автор: Сайко Леся
Локации Киева с чертовщиной: где пощекотать нервы в столице
Мистический Киев: страшные места; фото: dobovo.com

Если вас привлекает мистика и мрачные места, то эта статья предназначена именно для вас. В ней мы расскажем, куда пойти на Хэллоуин 2025 пощекотать себе нервы и окунуться в мистическую атмосферу.

Подземная тюрьма НКВД

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Во время строительства нового дома в Киеве рабочие наткнулись на неизвестное подземелье, которое, в последствии, оказалось страшными подземными застенками секретной тюрьмы НКВД, где избавлялись от остатков тел неугодных режиму.

В тюрьме обнаружили рельсы и цистерны, камеры с железной решеткой, провода. По версии историков в цистернах с кислотой уничтожали трупы. Поэтому подземная тюрьма считается одним из самых страшных мест Киева.

Мистические места Киева
Мистические места Киева
открытые источники

Локация: г. Киев, пересечение улиц Ивана Кудри и Чигорина.

Замок Ричарда

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Одним из самых таинственных, загадочных и мистических домов Киева является “Замок Ричарда”. Много легенд и слухов вокруг этого дома. Его много раз перепродавали, ни один владелец надолго не задерживался.

Здесь слышны были стоны, плач, вой и таинственные шаги. Поговаривают, что жители самого “Замка Ричарда” и близлежащих домов жаловались на недомогание и странные укусы.

Мистические места Киева
Мистические места Киева
открытые источники

Локация: г. Киев, Андреевский спуск, 15.

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Теги:
Киев, хэллоуин, туризм, туризм в Украине, места для фото

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