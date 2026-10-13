Локации Киева с чертовщиной: где пощекотать нервы в столице
Киев фантастический и загадочный город.
Если вас привлекает мистика и мрачные места, то эта статья предназначена именно для вас. В ней мы расскажем, куда пойти на Хэллоуин 2025 пощекотать себе нервы и окунуться в мистическую атмосферу.
Подземная тюрьма НКВД
Читай также: Самые страшные места в мире: где любят щекотать нервы туристыВо время строительства нового дома в Киеве рабочие наткнулись на неизвестное подземелье, которое, в последствии, оказалось страшными подземными застенками секретной тюрьмы НКВД, где избавлялись от остатков тел неугодных режиму.
В тюрьме обнаружили рельсы и цистерны, камеры с железной решеткой, провода. По версии историков в цистернах с кислотой уничтожали трупы. Поэтому подземная тюрьма считается одним из самых страшных мест Киева.
Локация: г. Киев, пересечение улиц Ивана Кудри и Чигорина.
Замок Ричарда
Читай также: Почему черные кошки ассоциируются с Хэллоуином и неудачейОдним из самых таинственных, загадочных и мистических домов Киева является “Замок Ричарда”. Много легенд и слухов вокруг этого дома. Его много раз перепродавали, ни один владелец надолго не задерживался.
Здесь слышны были стоны, плач, вой и таинственные шаги. Поговаривают, что жители самого “Замка Ричарда” и близлежащих домов жаловались на недомогание и странные укусы.
Локация: г. Киев, Андреевский спуск, 15.